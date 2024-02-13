Жодних вправ і дієт: світ захопив новий японський метод схуднення

Як Мікі Ресуке схуд

Мікі Ресуке не лише кінозірка з Японії, а й дає поради з питань здоров'я та фітнесу, і в нього насправді є досить простий трюк, який допоможе вам схуднути.

Оскільки актора мучили спині, він почав регулярно робити для цієї вправи. Вони складаються з дихальних технік, переміщення ваги та м'язової напруги.

Спочатку Ресуке використовував техніку дихання, щоб позбутися болю у спині. Це йому порадив лікар. Але він швидко помітив, що худне ще й завдяки регулярному диханню, використовуючи "метод довгого дихання".

Всього за 50 днів він схуд на 13 кілограмів, коло його талії зменшилося на дванадцять сантиметрів, а відсоток жиру в організмі знизився з 25 до 6,6 відсотка - імовірно, просто завдяки диханню.

Але це ще не все: актор також стверджує, що його волосся стало густішим, шкіра світліша і в цілому він виглядає молодшою. Техніка дихання як диво фітнесу та боротьби зі старінням звучить надто добре, щоб бути правдою.

Як працює метод "довгого дихання"

Встаньте прямо, поставте одну ногу перед собою, а іншу відведіть назад, трохи повернувши ступню назовні, зберігаючи при цьому стегна прямими.

Перенесіть всю вагу тіла на задню ногу і трохи відведіть верхню частину тіла назад.

Повільно вдихніть протягом трьох секунд і підніміть руки над головою, витягнувши руки.

Потім енергійно видихніть протягом семи секунд, напружуючи м'язи тіла, і підніміть руки на висоту плечей.

Тепер цей процес слід повторювати протягом двох-п'яти хвилин.

Вправу слід виконувати щодня.

Чи можна схуднути за допомогою цієї техніки

Те, що дихання може впливати на наші емоції та психіку, не нове. Багато досліджень вже вивчали це явище і дійшли висновку, що поверхневе та прискорене дихання призводить до посилення стресу. Підвищується кров'яний тиск, можуть виникнути труднощі з концентрацією уваги та стомлюваність.

Навпаки, дихальні вправи з глибоким та рівномірним диханням можуть сприяти розслабленню. Цей метод також вимагає, щоб ви регулярно робили довгі та глибокі вдихи.

Одного дихання недостатньо

Не доведено, чи дійсно працює метод тривалого дихання.

На жаль, якщо ви хочете схуднути в довгостроковій перспективі, одним лише методом дихання ви не досягнете багато чого. Дихальні вправи - відмінний спосіб зняти стрес і розслабитися, що також може сприяти успіху у втраті ваги.

Крім того, організм забезпечується достатньою кількістю кисню, що корисно для мозку та тіла. Однак якщо ви серйозно хочете схуднути, вам не вдасться уникнути здорового харчування та фізичних вправ.

Важливо: різке дихання може викликати в деяких людей запаморочення. Якщо ви хочете випробувати цей метод, наближуйтеся до нього повільно.