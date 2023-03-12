Никаких агрессивных химикатов: какие натуральные средства удалят плесень в квартире

Проблема образования плесени из-за излишней влажности особенно актуальна в холодную пору года, отмечает основатель британского бренда инструментов для эко-очистки Лаура Харнетт.

"Плесень также может расти на подоконниках и их уплотнителях, если образовался конденсат", - добавляет специалист.

Двумя наиболее распространенными областями дома для грибка из-за влажных условий в ванных комнатах являются межплиточный шов и герметик в ванных комнатах.

Отбеливатель не сможет уничтожить споры плесени, соответственно тратить силы на выдраивание этих участков не стоит, рассказала эксперт.

Как же удалить плесень без использования отбеливателя или сильных химикатов? Для этого можно применить подручные средства, что есть в каждых домах.

Что понадобится:

пищевая сода (также известная как бикарбонат соды)

белый уксус

горячая вода

старая зубная щетка

эко ткань

тазик (емкость)

многоразовый распылитель.

"Вы можете легко удалить плесень с раствора и герметика экологически безопасным и недорогим способом с помощью белого уксуса. Он обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами, а также останавливает рост плесени", - говорит Лаура.

Какой метод:

Приготовьте собственную чистящую смесь в емкости, используя 1 столовую ложку пищевой соды, 1 столовую ложку белого уксуса и 1 столовую ложку горячей воды. Этого количества смеси будет достаточно, чтобы очистить подоконник или герметик вокруг окна или ванны. Возьмите старую зубную щетку и круговыми движениями аккуратно втирайте эту смесь в затирку или герметик, пораженный грибком. Затем протрите участок эко-тряпкой. Такие ткани могут поглощать значительно больше, чем бумажные полотенца или некоторые салфетки из микрофибры.

"Белый уксус также может предотвратить повторное появление плесени. Распылите белый уксус на проблемный участок и дайте ему высохнуть", - советует специалист.

Если вам не нравится запах уксуса, вместо него можно использовать масло чайного дерева. Популярное эфирное масло является одновременно "противогрибковым и антибактериальным", а также эффективным против плесени, советует эксперт.

Способ с маслом чайного дерева:

Используйте масло чайного дерева в распылителе, смешав от 10 до 20 капель масла со стаканом воды. Затем распылите на пораженные участки. Оставьте примерно на 1 час, затем почистите старой зубной щеткой и промойте водой.

Этот метод работает как с краской, так и со всеми другими типами поверхностей, включая стены, изделия из дерева, оконные рамы, затирку и герметик вокруг ванны или раковины.