У Жмеринці з лікарні викрали трубу, якою хворим на коронавірус постачався кисень (фото)

Відомо, що викрадену трубу хлопці продали місцевому жителю. У поліції розповіли, що підозрюваним 13 та 16 років, їх опитали в присутності батьків. Підлітки розповіли, що отримані від продажу труби гроші витратили "на власні потреби".

Фото: підлітки викрали з лікарні мідну трубу (npu.gov.ua)

Зазначається, що на час крадіжки труба не була під тиском кисню, тож ні неповнолітні, ні пацієнти лікарні не постраждали.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 КК України (крадіжка). За це передбачено до п’яти років позбавлення волі. Але, враховуючи, що за такі злочини кримінальна відповідальність настає з 14 років, стосовно молодшого хлопця будуть вжиті інші заходи виховного впливу.