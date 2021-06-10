У Жмеринці з лікарні викрали трубу, якою хворим на коронавірус постачався кисень (фото)

У Жмеринці двоє підлітків на території місцевої лікарні викрали мідну трубу, якою постачався кисень до апаратів ШВЛ.
Про це повідомили у пресслужбу поліції Вінницької області.
Відомо, що викрадену трубу хлопці продали місцевому жителю. У поліції розповіли, що підозрюваним 13 та 16 років, їх опитали в присутності батьків. Підлітки розповіли, що отримані від продажу труби гроші витратили "на власні потреби".
Зазначається, що на час крадіжки труба не була під тиском кисню, тож ні неповнолітні, ні пацієнти лікарні не постраждали.
Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 КК України (крадіжка). За це передбачено до п’яти років позбавлення волі. Але, враховуючи, що за такі злочини кримінальна відповідальність настає з 14 років, стосовно молодшого хлопця будуть вжиті інші заходи виховного впливу.
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