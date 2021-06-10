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У Жмеринці з лікарні викрали трубу, якою хворим на коронавірус постачався кисень (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У Жмеринці двоє підлітків на території місцевої лікарні викрали мідну трубу, якою постачався кисень до апаратів ШВЛ.

Про це повідомили у пресслужбу поліції Вінницької області.

Відомо, що викрадену трубу хлопці продали місцевому жителю. У поліції розповіли, що підозрюваним 13 та 16 років, їх опитали в присутності батьків. Підлітки розповіли, що отримані від продажу труби гроші витратили "на власні потреби".

Фото: підлітки викрали з лікарні мідну трубу (npu.gov.ua)

Зазначається, що на час крадіжки труба не була під тиском кисню, тож ні неповнолітні, ні пацієнти лікарні не постраждали.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 КК України (крадіжка). За це передбачено до п’яти років позбавлення волі. Але, враховуючи, що за такі злочини кримінальна відповідальність настає з 14 років, стосовно молодшого хлопця будуть вжиті інші заходи виховного впливу.

Раніше ми повідомляли, що у Києві перехожі затримали зухвалого викрадача-естета.

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