В Жмеринке из больницы похитили трубу, по которой больным на коронавирус поставлялся кислород (фото)

Известно, что похищенную трубу ребята продали местному жителю. В полиции рассказали, что подозреваемым 13 и 16 лет, их опросили в присутствии родителей. Подростки рассказали, что полученные от продажи трубы деньги потратили на "собственные нужды".

Фото: подростки похитили из больницы медную трубу (npu.gov.ua)

Отмечается, что на время кражи труба не была под давлением кислорода, поэтому ни несовершеннолетние, ни пациенты больницы не пострадали.

Полицейские начали уголовное производство по ч. 2 ст. 185 УК Украины (кража). За это предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Но, учитывая, что за такие преступления уголовная ответственность наступает с 14 лет, в отношении младшего парня будут приняты другие меры воспитательного воздействия.