За життя українського бійця борються в лікарні: міна рознесла машину на шматки

На Донбасі міна поранила українського бійця (фото: flickr.com.ministryofdefenceua)

Стали відомі подробиці про поранення українського бійця

Незважаючи на режим припинення вогню, на Донбасі бойовики продовжують обстрілювати українську армію. 13 серпня був поранений наш військовий, він з побратимами на автомобілі підірвався на протитанковій міні. Один з бійців одразу загинув.

"Протитанкова міна розтрощила автомобіль на шматки. Один боєць загинув на місці. Олександр з важкими пораненнями бортом доставлений у Мечникова на апараті ШВЛ", - розповів головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

Зазначимо, що українському військовому 31 років, сам він народився у Миколаєві. Зараз за його життя борються медики, стан дуже важкий.

Пораненому 37 років, він родом з Миколаєва. Його стан вкрай важкий. У нього відкрита черепно-мозкова травма, пошкодження очей осколками снаряда, переломи пальців і рук, опіки голови.

"Відкрита черепно-мозкова травма. Десятки осколків прошили тіло. Один з них пошкодив праве око. Безліч осколків в голові, обличчі, шиї, грудній клітці, передній черевній стінці, в кінцівках. Переломи пальців рук і ніг, термічні опіки голови, обличчя, правої руки. Прямо з реанімаційного залу відправили в операційну. Стабілізовано. Офтальмологам вдалося врятувати праве око. Попереду довге лікування у Мечникова. Віримо, що виживе", - розповів медик.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, у Донецькій області невідомий вибуховий пристрій підірвалися українські військові. В результаті інциденту один з них загинув.