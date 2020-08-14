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За жизнь украинского бойца борются в больнице: мина разнесла машину на куски

Пятница 14 августа 2020 10:18
За жизнь украинского бойца борются в больнице: мина разнесла машину на куски
На Донбассе мина ранила украинского бойца (фото: flickr.com.ministryofdefenceua)
Автор: Людмила Жукова

Стали известны подробности о ранении украинского бойца

Несмотря на режим прекращения огня, на Донбассе боевики продолжают обстреливать украинскую армию. 13 августа был ранен наш военный, он с побратимами на автомобиле подорвался на противотанковой мине. Один из бойцов сразу погиб.

"Противотанковая мина разнесла автомобиль на куски. Один боец погиб на месте. Александр с тяжелыми ранениями бортом доставлен в Мечникова на аппарате ИВЛ", - рассказал главврач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

Отметим, что украинскому военному 31 лет, сам он родился в Николаеве. Сейчас за его жизнь борются медики, состояние очень тяжелое.

Раненому 37 лет, он родом из Николаева. Его состояние крайне тяжелое. У него открытая черепно-мозговая травма, поврежден глаз осколками снаряда, переломы пальцев и рук, ожоги головы.

"Открытая черепно-мозговая травма. Десятки осколков прошили тело. Один из них повредил правый глаз. Множество осколков в голове, лице, шее, грудной клетке, передней брюшной стенке, в конечностях. Переломы пальцев рук и ног, термические ожоги головы, лица, правой руки. Прямо из реанимационного зала отправили в операционную. Стабилизирован. Офтальмологам удалось спасти правый глаз. Впереди долгое лечение в Мечникова. Верим, что выживет", - рассказал медик.

Как ранее сообщало РБК-Украина, в Донецкой области на неизвестном взрывном устройстве подорвались украинские военные. В результате инцидента один из них погиб.

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