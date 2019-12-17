Життя занадто непередбачуване: у Заворотнюк зробили заяву

Анастасія Заворотнюк, відома російська актриса, головна героїня серіалу "Моя прекрасна няня", проходить лікування в одній з приватних клінік під Москвою. Артистці видалили злоякісну пухлину мозку і призначили складне лікування та реабілітацію. Родичі Заворотнюк практично нічого не повідомляють про її здоров'я і просять не порушувати межі особистого життя актриси.

Однак в ЗМІ регулярно з'являються повідомлення про те, що працівники клініки готові продати інформацію про стан актриси. А також сім'я Заворотнюк регулярно стикається з різними мисливцями за сенсаціями. Нещодавно вони опублікували на офіційній сторінці Заворотнюк в Instagram серію фото, де зображені чоловіки і зробили заяву.

"Хочемо запитати ось цих чоловіків, які на фото: чи є у вас діти, батьки, хоч хтось, хто вам доролгий в житті? Якби біда з вашими близькими, ви б оберігали їх спокій або ж намагалися зробити їм ще болючіше? Десь є межа цього нахабства і хамства? Якщо ви в силу віку думаєте лише про кар'єрні амбіції, вважаючи, що ніколи не опинитеся на місці героїв ваших репортажів, то це дуже недалекоглядно", - сказано в повідомленні.

Фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk

Рідні артистки в черговий раз попросили не порушувати кордони і залишити в спокої всю сім'ю Анастасії Заворотнюк.

"Життя занадто непередбачуване. Що ви відчуєте, якщо хто-то буде ось так само безцеремонно спекулювати на темі вашого здоров'я? Пропонувати співробітникам мед. установи торгувати інформацією про пацієнтів - це низько. Ми ще раз ПРОСИМО не переходити межі і залишити нас у спокої! Просто перенесіть ситуацію на себе і робіть по-людськи. Всім іншим ДОБРА!" – написали родичі артистки.

Фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk