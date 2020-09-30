Чи є життя на Марсі? Вчені зробили нове відкриття

Вчені з Італії оголосили про приголомшливе відкриття. Вони знайшли на Марсі воду. Фахівці виявили на червоній планеті три підземні озера, які можуть свідчити про життя на цій планеті. Про це повідомляє BBC.

Вчені висунули гіпотезу, що в надрах Марса існує підземне життя. Там знаходяться водойми з водою, але знайти їх нелегко, їх глибина близько 800 метрів. Також фахівці повідомили, що ці водойми екстремально солоні. Тому наявність в ній живих мікроорганізмів під великим питанням.

"Відкриття цілої системи озер говорить про те, що їх освіта - процес відносно простий і поширений, і що такі озера, ймовірно, існували протягом значної частини історії Марса", - розповів науковий керівник програми "Марсис" Роберто Оросеі.

За словами вчених, в озерах можуть зберегтися сліди ті форми життя, які були на Марсі, коли там була щільна атмосфера, більш теплий клімат, вода на поверхні планети, і умови нагадували ті, що були на Землі в ранній період.

Відзначимо, що загальна площа знайдених озер - величезна, це десь четверта частина Німеччини. Ширина самого великого озера сягає 30 кілометрів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені виявили ознаки життя на Венері.

А також розповідали про те, що фахівець назвав чотири планети, на яких може бути життя.