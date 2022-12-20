Живут вместе: в сети показали новую пассию Остапчука. Она младше его на 15 лет

В сентябре радиоведущий Слава Демин сообщил, что Владимир Остапчук не живет со своей женой Кристиной Горняк. С этого времени пара перестала публиковать общие фото и комментировать отношения.
Однако не прошло много времени, как Остапчук уже живет с другой девушкой.
Кто новая избранница известного шоумена - смотрите ниже в материале Styler.
В пик слухов о разводе и новой пассии Владимир Остапчук в своем Instagram рассказал о чертах, которые его привлекают в женщинах. Среди них были острый ум и чувство юмора.
Вероятно, читатели Остапчука также могут похвастаться острым умом, поскольку способны самостоятельно высчитать, кто новая любимая артиста. Их выбор пал на 22-летнюю журналистку Екатерину Полтавскую.
Екатерина Полтавская (фото: facebook.com/profile)
Кстати, именно на нее раньше намекала Монро.
"А у телеведущего Остапчука новая краля Вроде бы та, которая помогает восстанавливать аккаунты в инста. Она и ему помогала вернуть аккаунт. Совет и любовь, он свободен, но, ничто так не бодрит, как свежая сплетня", - написала она.
А вот именно на Екатерину Полтавскую указала тиктокер Юлия Тимошенко. Она даже показала кадры, доказывающие, что Владимир Остапчук живет с новой партнершей. На фото видно, как они завтракают, украшают елку и обустраивают быт.
Сейчас профиль Полтавской закрыт, однако из него можно узнать, что он проектный менеджер и журналист.
Скриншот Styler
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