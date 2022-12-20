Живут вместе: в сети показали новую пассию Остапчука. Она младше его на 15 лет

С кем живет Остапчук

В пик слухов о разводе и новой пассии Владимир Остапчук в своем Instagram рассказал о чертах, которые его привлекают в женщинах. Среди них были острый ум и чувство юмора.

Вероятно, читатели Остапчука также могут похвастаться острым умом, поскольку способны самостоятельно высчитать, кто новая любимая артиста. Их выбор пал на 22-летнюю журналистку Екатерину Полтавскую.

Екатерина Полтавская (фото: facebook.com/profile)

Кстати, именно на нее раньше намекала Монро.

"А у телеведущего Остапчука новая краля Вроде бы та, которая помогает восстанавливать аккаунты в инста. Она и ему помогала вернуть аккаунт. Совет и любовь, он свободен, но, ничто так не бодрит, как свежая сплетня", - написала она.

А вот именно на Екатерину Полтавскую указала тиктокер Юлия Тимошенко. Она даже показала кадры, доказывающие, что Владимир Остапчук живет с новой партнершей. На фото видно, как они завтракают, украшают елку и обустраивают быт.

Сейчас профиль Полтавской закрыт, однако из него можно узнать, что он проектный менеджер и журналист.

Скриншот Styler