Не було живого місця в роті: у Львові мати ледь не знапастила дитину через пораду педіатра

У п'ятницю після обіду в клінічне відділення раннього дитинства (для малюків до 3 років) привезли 1-місячного малюка. Лікарі були шоковані станом немовляти, оскільки в його ротику не було живого місця і там була одна суцільна рана з нальотом. Дитина навіть плакати не міг, бо осип.

До малюка негайно викликали інфекціоністів і почали готуватися до закриття відділення через підозру на дифтерію. Одночасно з цим відразу дві бригади медиків надавали дитині допомогу.

"Педіатри обстежили дитину вздовж і впоперек, маму розпитували довго та уважно, але все одно було незрозуміло, що сталося. Головний підозрюваний - "дифтерія". А це означає, що лікарню закривають на карантин. Від безсилля завідувачка відділення Оксана Короляк звернула увагу на щось зелене на столі: "що це таке?"- запитала вона маму, показуючи на пустушку", - йдеться в повідомленні.

Виявилося, що місцевий педіатр порадив мамі капати зеленкою на соску-пустушку від молочниці. Мама виконувала рекомендацію лікаря і спалила дитині слизову в роті.

Малюкові надали допомогу і полікували моторошні опіки в ротику. А з мами взяли обіцянку більше так не експериментувати з власною дитиною.