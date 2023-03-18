"Живым, а лучше - мертвым": в электричках УЗ развесили объявление о розыске опасного преступника

В электричках "Укрзализныци" в Киеве вывесили объявления, на которых - портрет опасного преступника и условия его задержания.
Соответствующие фотографии показали в столичных Telegram-пабликах.
В объявлениях отмечено, что этого мужчину можно взять живым, но лучше - мертвым. Поэтому сдерживать себя при задержании не следует.
Это произошло после того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина за вывоз украинских детей.
На фото в объявлении - фото президента РФ с предписанием: "Внимание, розыск. Живым, а лучше мертвым".
На листовке также в шутку отметили, что "УЗ й до Гааги довезе".
"В них указано, что этого деда можно взять живым, но все же лучше мертвым. Поэтому сдерживать себя при задержании не нужно", - подписаны кадры.
Фото: Telegram/Ты Киев, Киевский Движ
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