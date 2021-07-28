Як живе зараз співачка Руся, яка в 90-х збирала стадіони: "хочу повернутися в Україну"

Співачка Ірина Поривай, що в 90-х роках була дуже популярна в Україні та за її межами, побувала нещодавно на батьківщині, за якою дуже сумує. Ірина - рідна сестра Наташі Корольової, і понад 30 років тому вона прославилася під псевдонімом Руся.

Як живе, чим займається і які плани будує Руся - йдеться в сюжеті ТСН .

У 1989-му році Ірина Поривай увірвалася на українську естраду разом з Іриною Білик, Братами Гадюкіними та Андрієм Миколайчуком.

А в 1991-му році Ірині запропонували записатися на студії в Канаді, яка співпрацювала з самою Селін Діон. Звичайно ж відмовитися вона не могла. Але була й інша причина.

У Русі та її чоловіка Костянтина Осауленка, продюсера, поета і композитора, вже народився первісток Володимир, якому поставили діагноз ДЦП. Дитина не ходила і не розмовляла, і подружжя сподівалося на допомогу західних лікарів. На жаль, Вова помер в 1999-му. Незабаром не стало і батька Ірини, а мама залишилася одна в США.

Тоді Ірина їде підтримати маму в Маямі, а в 2004-му з'являється син Матвій. Дитина теж проблемна, їй діагностували аутизм. Артистка зізнається, було не до кар'єри. У 2006-му на світ з'явилася дочка Софія.

Фото: чоловік і діти Ірини (instagram.com/irinaossaoulenko)

Попри важкі випробування, через які довелося пройти 53-річній співачці, вона не опустила рук. Ірина допомагає українським емігрантам в США, керує хором в передмісті Майамі, викладає в школі і головне - записує нові пісні. А ще мріє повернутися на українську сцену чи... стадіон.

Відео: чим займається зараз зірка 90-х Руся Поривай (ТСН)

Для довідки:

Ірина народилася в 1968 році місті Києві в сім'ї Володимира і Людмили Поривай, диригентів хорової капели "Світоч" Київського Будинку вчителя.

У 1986 вона знайомиться з музикантами київського гурту "Міраж", які на той час працювали з композитором Володимиром Бистряковим.

Фото: архівні кадри з лихих 90-х (instagram.com/irinaossaoulenko)

А влітку 1989 року виникає ідея створення сольного проекту "Руся" (так називали її в сім'ї), незабаром виходить перший альбом "Ворожка".

Перші концерти Русі відбулися у Львові в жовтні 1989 року. У цьому ж році виходить другий альбом "Різдвяна ніч". Влітку 1990-го виходить альбом "Ти прости мене, мама". Саме в цей час вона першою з українських поп-зірок збирає аншлаговий концерт у Палаці спорту в Києві.

Влітку 1991-го Руся вперше працює на стадіонах.

Пропонуємо згадати хіти початку 90-х у виконанні Русі.

Відео: Руся - Заручена ("Не стій під вікном")

Відео: Руся - Русалонька

А рік тому Руся презентувала пісню 1991-го, яка так і не була випущена.

Відео: Руся - Волосы цвета льна