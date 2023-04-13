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Жизнь этих знаков Зодиака заиграет в мае новыми красками: кому приготовиться к волне счастья

Эти знаки Зодиака станут счастливыми в мае 2023 (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на май 2023 года обещает многим представителям зодиакального созвездия насыщенный и интересный период. Кого-то ждут взлеты и важные перемены в бизнесе, карьере, работе и финансовой сфере. А кому-то повезет в личной жизни и сфере общения с другими людьми.

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых май 2023 года станет самым удачным месяцем. Кто попал в список счастливчиков - читайте ниже.

Овен

Представителей этого знака Зодиака ждет очень горячий период, который отразится почти на всех сферах жизни. Особенная удача ожидается в финансах - есть все шансы увеличить собственный доход и получить новые проекты.

Беритесь смело за все предложения и не бойтесь принимать важные решения, которые касаются личной жизни.

Близнецы

Будьте готовы к очень сложному, насыщенному и радостному периоду. Звезды рекомендуют забыть о лени и отдыхе, так как в конце весны возможности будут сыпаться как из рога изобилия.

Если вы будете усердно работать, то ваше финансовое положение позволит осуществить давнюю мечту или отправиться в путешествие.

Лев

Отложите в сторону вашу неуверенность и сомнения в себе. В мае вам понадобятся совсем другие качества - настойчивость и жизнерадостность. Окружающие смогут рассмотреть ваш потенциал и положительные качества.

Появятся совершенно новые люди в вашем окружении, которые доставят немало счастливых минут. Не связывайтесь только с теми, кто слишком высокого мнения о себе.

Весы

Май для вас станет месяцем побед. Ваше отличное настроение и настойчивость, а также желание не усугублять негатив, помогут выйти победителем и улыбкой на лице из любой запутанной ситуации.

Вы будете способны заражать своим оптимизмом и хорошим настроением всех, кто окажется поблизости. И возможно, рядом окажется тот, кто станет для вас очень близким другом или партнером по жизни.

Кстати, ранее мы писали о том, кому из знаков Зодиака сильно повезет с деньгами в мае.

А еще рассказывали о том, у кого из знаков Зодиака кардинально изменится жизнь до конца апреля.

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