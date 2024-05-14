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Жизнь этих знаков Зодиака навсегда изменит Меркурий в Тельце

На кого повлияет Меркурий в Тельце (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Уже 15 мая Меркурий войдет в знак Тельца и кардинально изменит жизнь четырех знаков Зодиака. Им очень повезет, ведь все перемены подарят лишь счастье и радость.

На какие знаки Зодиака повлияет Меркурий в Тельце, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World.

Лев

Меркурий в Тельце подарит вам силы и желание двигаться вперед. Будьте серьезными и не бойтесь разочарования. Все испытания даются не просто так. Вскоре вы поймете, что не зря боролись за счастье, ведь ваша жизнь наконец-то заиграет яркими красками.

Водолей

Меркурий в Тельце поможет вам найти свое место под солнцем. Однако для этого придется приложить определенные усилия. Начните с мудрых решений, связанных с вашей семьей. Взаимопонимание с близкими людьми поможет вам выбрать правильный путь и начать все с чистого листа.

Телец

Конечно же, Меркурий в вашем знаке окажет наибольшее влияние именно на вас. В поисках ответов на сложные вопросы, вскоре вы поймете, что все они были буквально под носом. Вы сможете принять очень мудрое решение, которое изменит вашу жизнь к лучшему.

Скорпион

После 15 мая вы заметите немало интересных событий и случайностей, которые на самом деле вовсе не случайны. Вам стоит найти внутреннюю гармонию и сосредоточиться на том, чего хотите именно вы. Не пытайтесь изменить жизнь других людей, начните с себя, все получится.

К слову, ранее появился таро-гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака.

Помимо этого, недавно стало известно, какие знаки Зодиака будут плакать от счастья.

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