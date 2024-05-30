Жизнь началась во Львове. Какой была позиция Заворотнюк по отношению к Украине

Анастасия Заворотнюк, которая умерла 30 мая , наиболее прославилась благодаря сериалу "Моя прекрасная няня". Там она сыграла няню Вику, которая приехала в Москву из украинского Мариуполя.

Что актриса говорила про Украину, что ее связывало с нашей страной и как она относилась к украинцам - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler)

Заворотнюк и война в Украине

С 2014 года Заворотнюк не высказывалась прямо про войну в Украине. А с 2022-го, судя по всему, ей было "не до политики". При этом она с удовольствием работала с российскими звездами, которые поддерживают Путина и вторжение в Украину.

В начале 2022 года в росСМИ появилась информация, что Заворотнюк якобы выразила поддержку РФ и политике, проводимой Кремлем, по отношению к Украине.

Однако официальных подтверждений этот "вброс" пропагандистов не нашел.

Анастасия Заворотнюк в роли няни Вики (фото: pinterest.com)

При этом следует отметить, что в роли няня Вики Заворотнюк еще в середине 00-х, когда в Украине была Оранжевая революция, героиня "Моей прекрасной няни" говорила в разных сериях следующее:

"Я самая большая фанатка российского президента"

"Оранжевый сейчас в моде на Украине"

"Максим Викторович, вашей дочери Маше нужна вышиванка - то ли на праздник присоединения Украины, то ли отсоединение".

Заворотнюк и Зеленский

Заворотнюк и Владимир Зеленский были когда-то друзьями. Актриса неоднократно принимала участие в шоу "Квартала 95", снималась с нынешним президентом Украины в фильмах.

Владимир Александрович вместе с женой Еленой даже гостили у "прекрасной няни". Было это еще до начала войны.

Зеленский и Заворотнюк на шоу "Вечерний Киев" (фото: detector.media)

Когда Зеленский стал президентом Украины, Заворотнюк очень тепло поздравила его с вступлением на новую должность.

"Володя, я знаю, какой ты неутомимый и увлеченный трудоголик на площадке, как ты включаешься на 100% в каждую стоящую перед тобой задачу. Я искренне рада, что ты выходишь на совершенно новый уровень, что ты уже одержал такую большую и важную победу. Желаю со всей присущей тебе энергией, отдачей и правдивостью существовать в этом новом статусе, стать настоящим благом для своей страны и народа, который тебе доверился. Успехов! Поздравляю!" - написала Заворотнюк в Instagram.

Заворотнюк и Зеленский (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Заворотнюк и Крым

По словами актрисы, в Ялте ей было всегда хорошо, ведь в этом городе она "чувствовала свои корни".

В 2007 году она вместе со своим мужем Петром Чернышевым открыла в Ялте каток, на котором проходили ледовые шоу с участием звезд фигурного катания. Однако проработала локация недолго.

Годом спустя "прекрасная няня" тайно венчалась с Чернышевым в Форосе в храме Воскресения Христова.

В этом же городе она владела двумя квартирами, которые ее семья была вынуждена продать в 2018 году из-за финансовых проблем.

Анастасия Заворотнюк с мужем (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Также именно в Ялте у Заворотнюк были разборки с экс-нардепом Евгением Червоненко, с которым они не могли разделить свои бизнесовые проекты - он добивался демонтажа катка ради проведения ралли.

В Крыму Заворотнюк помогала обездоленным детям и мечтала "организовать фонд какой-то и построить детский дом, человек на сто, чтобы хотя бы раз в неделю обязательно туда приезжать, общаться и наполнять своей энергией конкретных детей".

Нужно отметить, что Заворотнюк в интервью украинским СМИ всегда до 2014 года говорила, что уважает "политические границы".

И хотя публично она не высказывалась про войну, однако после начала войны она ездила на гастроли в оккупированный Крым. В частности, в феврале 2017 года она сыграла в комедии "Третий лишний" в Симферополе и Севастополе, после чего артистку поместили в базу "Миротворца".

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Заворотнюк и украинцы

До 2009 года актриса прилетает в Киев на съемки каждый месяц. Столица Украины и местные жители ей очень нравились. Однако говорила она и о "минусах" города.

"Пробки у вас тоже ужасные на дорогах", - говорила она в одном из интервью.

В целом же мегаполис ей нравился.

"Киев очень теплый, харизматичный, яркий, модный... Не я одна это отмечаю. К тому же, настолько гостеприимный - у меня тут завязалось очень много близких дружеских, товарищеских, приятельских отношений. Приезжаю - звоню всем сразу, мы всегда безумно рады слышать и видеть друг друга. Встречаемся, обсуждаем все на свете. Для меня это очень важно, потому что здесь мое пребывание похоже на жизнь. Это здорово!" - сказала Заворотнюк журналистам газеты "Сегодня" в 2009 году.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Интересно, что жизнь будущей кино- и телезвезды зародилась во Львове. Хотя появилась на свет она в российской Астрахани.

"Моя фамилия Заворотнюк и началась моя жизнь во Львове... Это дело моих родителей - они там были, а я там началась. Львов - как бы моя предродина", - говорила Анастасия.

Про украинский язык она высказывалась так: "Я как собака - все понимаю, да жалко - сказать, не все могу".

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Дочь Заворотнюк "за мир во всем мире"

Анастасия всегода говорила, что "любит Украину, любит Росси, комфортно себя чувствует в США" (в Нью-Йорке у нее с мужем есть две квартиры).

А вот ее дочь Анна нашу страну, судя по всему, ненавидит. Она неоднократно ездила в оккупированный Крым, своим молчанием поддерживает убийства мирных граждан российскими ракетами.

При этом в РФ она не живет, а предпочитает ОАЭ и другие цивилизованные страны.

В марте 2022-го она заявила, что разницы между украинцами и россиянами нет.

"Я за мир во всем мире и за то, чтобы люди жили свои жизни без войн, без страданий и потерь. Пусть мир наступит как можно скорее. Об этом надо молить Бога", - писала Аня в Instagram.

Анастасия Заворотнюк и ее дочь Анна (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Что известно про смерть Заворотнюк

В последние годы Заворотнюк боролась с глиобластомой - раком головного мозга (подробнее об этой болезни читайте в нашем предыдущем материале).

Анастасия пропала с экранов и перестала выходить на публику в 2018 году, а уже через год появилась информация о ее болезни.

Весной 2020-го росСМИ писали, что актриса идет на поправку благодаря технологии лечения рака онколитическими вирусами, которую применили для Заворотнюк. В том же году она прошла лечение экспериментальной вакциной на основе иммунных клеток, которую создают индивидуально для каждого больного.

В конце 2023 года Заворотнюк прошла курс дорогостоящего лечения, но болезнь не отступала.

Две недели назад состояние актрисы резко ухудшилось. Актрисы не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. У нее остались двое взрослых детей - 28-летняя Анна и 23-летний Майкл, а также шестилетняя дочь Мила.