В жизни трех знаков Зодиака начинается "белая" полоса

Рак

Ваши лучшие черты характера - ваш ключ к успеху. Именно благодаря своей проницательности и мудрости вы найдете правильный путь. Пришло время начать новую главу своей жизни и оставить все проблем позади себя.

Не бойтесь сжигать за собой мосты. Двигайтесь вперед и не оборачивайтесь. Если кто-то из вашего окружения попытается снова тянуть вас на дно - попрощайтесь с этим человеком. Вы ничего не потеряете.

Весы

У вас начинается по-настоящему "белая" полоса! Гармония, баланс и счастья ворвутся в вашу жизнь стремительным ураганом. Не бойтесь перемен и превращайте свои мечты в реальность.

Вы сможете улучшить отношения с вашей второй половинкой. Если же ваше сердце свободно - вас ждут новые знакомства. Головокружительная страсть и невероятные приключения вас приятно удивят.

Стрелец

Уже скоро вы поймете, что не зря верили в людей. Кто-то из вашего окружения готовит по-настоящему невероятный сюрприз, который изменит вашу жизнь. Поначалу вам покажется, что все это лишь торопит события, но это не так.

Отбросьте все сомнения и позвольте себе наслаждаться жизнью. Не стоит зацикливаться на прошлом, оно лишь вас "тормозит". Думайте о том, что ждет вас впереди.