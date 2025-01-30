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В жизни 4 знаков Зодиака назревают перемены. Карты Таро сулят им шанс начать все сначала

Таро-гороскоп на пятницу (иллюстративное фото: GettyImages)
Автор: Полина Иваненко

Уже 31 января представители 4 знаков Зодиака получат особый шанс. Карты Таро сулят им невероятные перемены.

У каких знаков Зодиака начинается новая жизнь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Стрелец

Таро-гороскоп сулит вам важную встречу. В пятницу у вас появится шанс многое изменить, важно лишь не растеряться в ответственный момент. Соберите всю волю в кулак и не позволяйте страхам все испортить.

Телец

Уже 31 января, в последний день этого месяца, судьба наконец-то вам улыбнется. Вам выпадет очень редкая возможность, обязательно ею воспользуйтесь. Перемены уже очень близко, встречаете их с улыбкой и не переживайте из-за пустяков.

Рыбы

Карты Таро сулят вам хорошие новости, которые помогут вам сделать правильное решение. В пятницу стоит уделить время действительно важным делам. Пора правильно расставить приоритеты и выбрать то, что имеет значение.

Весы

Пора стряхнуть с себя пыль. Не стоит зацикливаться на прошлом и постоянно оглядываться. Начинайте с уверенностью смотреть вперед, ведь вскоре ваша жизнь сильно изменится. Эта пятница готовит для вас невероятный подарок, вы едва ли сможете удержаться, чтобы не визжать от восторга.

К слову, читайте Таро-гороскоп до конца недели.

Кроме этого, недавно стало известно, что Деревянная Змея подарит чудеса только этим знакам Китайского гороскопа.

Во время написания материала были использованы источники: Metro, Collective World.

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