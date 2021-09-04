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Під Житомиром міжнародний автобус врізався в автовоз і згорів: є жертва, багато постраждалих

Автор: Володимир Костирін

Під Житомиром потрапив у смертельну ДТП пасажирський автобус, що виконував міжнародний рейс з Польщі до Маріуполя. В результаті аварії загинув водій, ще 11 пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості.

Про це 4 вересня передали в прес-службі поліції в Житомирській області.

Аварія сталася близько пів на п'яту ранку на 177 км автодороги Київ - Чоп у Пулинській територіальній громаді біля села Стрибожа. Бус "Neoplan" зіткнувся з вантажівкою, після чого загорівся.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

На опублікованих фото видно, що автобус повністю згорів.

Під Житомиром автобус потрапив у страшну ДТП 4 вересня (фото: zt.npu.gov.ua)

У поліції розповіли, що загиблий - другий водій автобуса, який у момент ДТП відпочивав. Це 30-річний житель Миколаївської області. У бусі знаходилися 25 пасажирів, всі громадяни України. Після події їм знадобилася медична допомога.

За кермом автовозу, в який влетів автобус, перебував 40-річний мешканець Запоріжжя.

"Попередня правова кваліфікація події - ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Триває з'ясування всіх обставин", - розповіли правоохоронці.

Автобус, що потрапив в аварію, їхав з Польщі до Маріуполя (фото: zt.npu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що в Австрії сталася ДТП з українцями, і в результаті аварії загинув 6-річний хлопчик.

Нагадаємо, 3 вересня під Львовом сталася смертельна ДТП. Водій фури не впорався з керуванням і влетів у продуктовий магазин, що призвело до загибелі трьох людей, і ще дві неповнолітні сильно постраждали - одну з них лікарі змогли реанімувати в лікарні.

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ДТПЖитомир