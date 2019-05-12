Під Житомиром у двох річках спливла мертва риба: що сталося

Під Житомиром в Новгород-Волинському пройшла акція протесту з вимогою не отруювати річки. Люди вийшли на акцію після того, як в річках Случ і Хомора подохла вся риба. Місцеві жителі вважають, що всьому виною картонно-паперова фабрика "Понінка", яка скидає свої відходи в річки. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Днями в річках вода побіліла і спливла мертва риба. За словами учасників акції, на дні річок лежить до 20 сантиметрів клею. Забруднена річка Хомора впадає в Случ, звідки беруть воду жителі 56-тисячного міста Новоград-Волинський.

При цьому, за словами людей, їм не те що пити, навіть користуватися водою з-під крана страшно, оскільки при контакті на шкірі з'являються висипання.

Під Житомиром в двох річках загинула риба (відео: YouTube/ТСН)

"Хімічні сполуки, які йдуть від фабрики, вони керівництвом навіть не озвучуються, і ми не знаємо від чого ми можемо надалі постраждати", - заявив заступник міського голови Новоград-Волинського Анатолій Легенчук.

За словами міського голови Баранівки Анатолія Душка, воду з річки часто беруть на аналіз, який кожен раз підтверджує зміст індустріальних стік. Вода забруднена хімічними і біологічними речовинами. Крім того, у воді відбувається гниття і окислення через що рибі не вистачає кисню, і вона гине.

Під Житомиром в двох річках загинула риба (скріншот з відео)

При цьому керівник фабрики "Понінка", яка розташована в сусідній Хмельницькій області, по телефону відкидає всі звинувачення. Він каже, що проводяться постійні перевірки, які не показали жодних порушень.

За його словами, клей на фабриці не використовується, а тільки крохмаль, тому біла речовина на дні річок не їх.

Варто зазначити, що всі суди Держекоінспекція програла. Люди готують нові скарги і має намір відправитися до фабрики, щоб влаштувати протест вже під її стінами.

Нагадаємо, що близько мільйона біологічних видів знаходяться під загрозою вимирання.

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