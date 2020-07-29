Під Житомиром археологи виявили скарб римських монет

Біля села Хмелівка Житомирської області археологи продовжують вести розкопки. Річ у тім, що раніше на цьому місці експерти знайшли римські монети, а саме срібні денарії.

Про це повідомив кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України, керівник Житомирської археологічної експедиції Андрій Петраускас, передає Olevsk.Online.

Експерти говорять про те, що така знахідка не характерна для цього регіону, тому археологи вирішили перевірити чи не знаходилося на цьому місці поселення.

Розкопки під Житомиром (фото: olevsk.online)

Також можливо, що на цій території відбувалися важливі для регіону події. Проте поки що на даному етапі розкопок археологи не виявили важливих знахідок.

Нагадаємо, під Сумами виявили стародавню рідкісну прикрасу - підвіску у вигляді семаргла. Ця знахідка датується XI-XII ст. Зображення міфічної істоти вирізано з рогу. Її виявили в Зареченском археологічному комплексі.

Раніше археологи розгадали таємницю скіфського воїна. При цьому залишки скіфського воїна в повній бойовій екіпіровці були знайдені ще в 1988 році у дерев'яному саркофазі. Поруч з ним була похована зброя - сокира, лук, стріли.