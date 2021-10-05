У Житомирі жителі будинку хочуть виселити дитсадок: скаржаться на крики і вважають небезпечним

Чому виник скандал

Так, приватний садочок "Пташенята" відкрили у двокімнатній квартирі на першому поверсі. Мешканці будинку вранці зібралися біля входу в парадне і почали допитувати батьків, чому вони водять дітей саме в цей садочок.

За словами батьків, у цьому дитсадку адаптували фінський підхід до освіти. Також все офіційно, адже у батьків з дитсадком договір.

Чому мешканці проти дитсадка

Марія Гордійчук живе над квартирою з дитсадком. Каже, що втомилася від дитячих криків, адже звукоізоляції там немає. Також інші жителі повідомляють, що коли купували квартири в новобудові – мріяли про приватність.

Голова ОСББ Єлизавета Яковлєва розповідає, що в парадному немає безпечних умов для малюків. Вона не розуміє, як чиновники могли дати дитсадку дозвіл на роботу в житловому будинку.

"Дивіться, які у нас бильця. Вони не пристосовані для дитячого закладу. Сходинки гострі. Впаде хтось із дітей, розсіче собі брови", – додає Яковлєва.

Директорка приватного садочка Юлія Орлова запевнила, що дошкільний заклад працює легально і має всі необхідні дозволи.

"У нас є ліцензія, дозвільні документи від Держпродслужби, від Держпраці, від пожежної безпеки", – сказала Орлова.

Як відреагували в адміністрації

У Департаменті освіти Житомирської ОДА підтвердили, що видавали ліцензію цього дитсадка. Також запевнили, що дошкільні установи можуть працювати в житлових будинках і це законно.

А ось Держпродслужба за скаргами мешканців ОСББ проведе перевірку. Як розповів адвокат Богдан Кушнір каже, що дитсадок у квартирі можуть заборонити самі члени ОСББ. Однак, якщо власники проти, тоді потрібно йти до суду.

Наразі мешканці будинку збираються звернутися в прокуратуру, щоб там перевірили законність видачі ліцензії дитсадку. А його директор пішла в поліцію – заявити на ОСББ, що воно перешкоджає її підприємницькій діяльності.