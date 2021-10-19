У Житомирі знесли легендарну панчішну фабрику. Подивіться, що від неї залишилося

Фабрика була побудована ще в далекому 1935 році. А продали її в 2021 за величезні борги, незабаром будівлю знесли.

Житомирську фабрику " Легка хода знесли (фото: Олександр Оліщук)

Житомирська панчішна фабрика

Фабрика запрацювала в 1935 році. У роки Другої світової війни вона була зруйнована. У 1945 році відновила роботу. Відповідно до п'ятого п'ятирічного плану розвитку народного господарства СРСР (1951 - 1955 рр.) фабрика була реконструйована і оснащена новим обладнанням. Після закінчення реконструкції фабрика стала одним з найбільших підприємств Житомира.

Ось так виглядала фабрика до знесення (скріншот з відео)