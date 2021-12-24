У Житомирі люди розтрощили ялинку за 3 дні: що залишилося від лісової красуні

Що зіпсували люди

Місцеві жителі буквально за три дні розбили ялинкові іграшки на ялинці і знищили фотозони. Люди били палицями по прикрасах. Причина цього вчинку - невідома.

"Я бачив фотозону, яку виставили на Михайлівській. Тут я хочу звернутися ще до житомирян, тому що ввечері вона була зовсім іншою, там була велика кількість декоративних подарунків, але є камери відеоспостереження і група підлітків просто вкрала більшу частину", - розповів градоначальник.

У підсумку деякі городяни вирішили вкрасти ялинку.

"На наступну ніч у нас деякі особи просто палицями намагалися збити іграшки на ялинці: десь десять побили, до світлових не дотягнулися. Минулої ночі (в ніч з 21 на 22 грудня) вкрали ялинку", - повідомив Сухомлин.

У Житомирі люди збивали іграшки з ялинки (фото: zhitomir.info)