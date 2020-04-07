ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Житомирі грубо порушують карантин: працюють ринки і причащають людей в церкві

STYLERЖиття    07.04.2020 - 13:38
В Житомирі грубо порушують карантин: працюють ринки і причащають людей в церкві
У Житомирі вирішили не дотримуватися карантину (Колаж РБК-Україна)

В Житомирі карантин через коронавірус грубо порушують

Карантин в Україні через коронавірус посилили з 6 квітня, за його правилами забороняються зібрання людей більше двох осіб, а також припиняється будь-яка робота ринків. Але у Житомирі люди вирішили обійти ці правила і жити своїм колишнім життям. Так, в мережі з'явилося відео, на якому показано стовпотворіння біля Житнього ринку в місті. Про цей факт на своїй сторінці у Facebook повідомила Ірина Коцюба.

За словами жінки, поліція на збори не реагує, а просто проїжджає повз.

"Говорите, карантин? 6 квітня жорсткі умови перебування в місті? А ось Житній ринок сьогодні. Я все розумію, що краще матусь або компанії по 3 людини штрафувати або одного плавця, а от збори ніхто не забороняв. Поліція Житомирської області, чому вас тут немає, хоча патруль проїжджав повз", - запитала жінка.

Збори біля ринку в Житомирі (Facebook)

Обійти заборону зібрання людей більше двох вирішили і в одній з церков Житомира. Так, біля Спасо-Преображенського собору 7 квітня, вранці, були помічені близько 60 людей. Вони прийшли на причастя, на вулиці обряд проводив священик.

"У церкві людей голосно просять тримати дистанцію два метри один від одного і обов'язково надягати маски. Також після причастя треба швидко йти, не затримуватися. На місці є екіпажі патрульної поліції", - розповів журналіст Житомир.info з місця події.

Наголошується, що поліція в курсі, що відбувається і зробила церкві зауваження.

В Житомирі грубо порушують карантин: працюють ринки і причащають людей в церкві

У Житомирі біля церкви причащали людей (фото: zhitomir.info)

Як ми раніше писали, на Великдень богослужіння не скасують і будуть транслювати в прямому ефірі.

Чому не можна гуляти в парку з дітьми на карантині: у МОЗ назвали причину Бідність і мародерство: аналітики дали сумний прогноз наслідків коронавірусу в Україні
Новини України Житомиркарантин
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся