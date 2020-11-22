У Житомирі агресивний пацієнт накинувся на лікарку і побив її до струсу мозку 

Пацієнт побив лікарку у Житомирі (колаж: РБК-Україна)

Сімейну лікарку побив пацієнт у Житомирі за відмову у підписанні декларації

У Житомирі для сімейної лікарки прийом пацієнта закінчився травмами і струсом мозку. До медика прийшов 50-річний пацієнт, який хотів підписати декларацію. Сімейна лікарка відмовила йому, але чоловіка це не влаштувало і він почав скандалити, а потім накинувся на 35-річну жінку з кулаками.

Як повідомили в обласній прокуратурі, інцидент стався в центрі первинної медичної допомоги. В установі пацієнт також посварився із медсестрою. У результаті обидвох медичних працівниць госпіталізували до лікарні.

Заступниця мера Житомира Марія Місюрова в коментарі УНІАН уточнила, що у лікарки діагностували струс мозку і забої.

"Справді, пацієнт, у якого не було декларації з сімейним лікарем, після безпідставних звинувачень щодо лікування напав на медпрацівницю і влаштував бійку. Наразі 35-річна жінка перебуває на стаціонарному лікуванні в одному з медичних закладів міста", - розповіла чиновниця.

За фактом побиття поліція розпочала розслідування і відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Подібні дії караються штрафом, арештом або обмеженням волі.

Нагадаємо, в одній з київських лікарень хворий накинувся на медика і вдарив його стільцем по голові. Причина агресивної поведінки у тому, що пацієнту не сподобалися стіни в медустанові.

Раніше під Львовом пацієнт побив медика бригади "швидкої", яка приїхала на виклик для надання допомоги. Незабаром неадеквата затримали.