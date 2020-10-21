У Києві пацієнт розбив голову лікарю

У київській лікарні пацієнт напав на лікаря і вдарив його стільцем по голові
В одній з київських лікарень стався кричущий інцидент. Хворий накинувся на доктора і вдарив його стільцем по голові. Це сталося в Печерському районі столиці, в лікарні №17. Пацієнту не сподобалися стіни в медустанові і він накинувся на медика. Про це повідомили на сторінці "Муніципальна варта" в Facebook.
Чоловіка, який нападав, вже затримали співробітники поліції, а потерпілий лікар госпіталізований. У нього струс мозку, множинні рани голови, обличчя, перелом кісток лицевого скелета та передпліччя.
"Лікарю бажаємо якнайшвидшого одужання! Негідникові - суворого покарання за злочин", - написали на сторінці.
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У Києві пацієнт накинувся на лікаря (фото: facebook.com/MunicipalnaVarta)
В коментарях українці відзначили, що лікарів необхідно захищати від дій неадекватний.
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