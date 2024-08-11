Житомир за выходные: какие топ-5 интересных мест увидеть нужно обязательно

Национальный музей космонавтики имени Сергея Павловича Королева

Этот музей основан в честь ракетно-космического конструктора Сергея Королева. Музей состоит из двух частей: дом-музей, где в начале XX века действительно проживал Сергей Королев, и здание, содержащее экспозицию "Космос".

Здесь представлена уникальная коллекция образцов космической техники, оборудования, снаряжения космонавтов, документов и фотографий. К примеру, можно увидеть легендарный пусковой аппарат космического корабля "Союз-27" и капсулу с лунной почвой.

Музей космонавтики (фото: Википедия)

Скала Голова Чацкого

Скала расположена на левом берегу реки Тетер, имеет высоту около 30 метров над уровнем воды Житомирского водохранилища. "Голова Чацкого" - известная скала, которая может соперничать за звание главной достопримечательности Житомира.

Эта скала имеет форму человеческого профиля и, по легенде, названа в честь польского шляхтича Чацкого, который, спасаясь от преследователей, прыгнул с нее в бездну.

Глава Чацкого (фото: Википедия)

Водонапорная башня

Водонапорная башня высотой 31 метр является настоящим кирпичным символом Житомира. Она имеет интересную историю: во время строительства башня несколько отклонилась от своей оси, из-за чего ее в народе стали называть "пизанской".

Хотя строители уверяли городские власти, что сооружение долго не простоит, этот знаковый объект до сих пор возвышается на перекрестке улиц Пушкинской и Донцова. Недалеко от башни расположена живописная филармония.

Водонапорная башня (фото: Википедия)

"Дом Сердце"

Это неординарное здание начали возводить в середине XIX века. Из-за ограниченной площади на перекрестке двух улиц архитектор стремился максимально эффективно использовать пространство, поэтому вписал дом между соседними сооружениями.

Торцевые стены здания были возведены под острым углом, из-за чего с высоты птичьего полета здание напоминает сердце (отсюда и романтическое название), а при взгляде со стороны создается иллюзия абсолютно плоского сооружения.

Плоский дом (фото: Житомир.day)

Подвесной мост

Подвесной мост через реку Тетерев - не только важное инженерное сооружение, но и популярное туристическое место в самом центре Житомира, где вы можете совершить спокойную прогулку, любуясь живописными панорамами и увидеть старинные районы города.

Также для любителей экстрима можно совершить прыжок с высоты более 40 метров. На набережной под мостом летом можно арендовать прокат катамаранов.

Подвесной мост через реку Тетерев (фото: Андрей Морозов)