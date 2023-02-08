Жить в сердце Киева. Сколько стоят квартиры на Крещатике: цены и фото

1-комнатная квартира на Крещатике

Небольшая квартира в одном из кирпичных домов, которая находится на 8 этаже, обойдется от 4500$ за квадратный метр. Стоимость квартиры, которая на фото ниже - 350 тысяч долларов (13 108 613 гривен). Ее площадь - 77 кв. м.

Помещение оборудовано всей необходимой бытовой техникой и мебелью, отопление - централизованное. Установлены стеклопакеты, новая сантехника и бронированная дверь.

В среднем однокомнатные квартиры в этом районе колеблются в цене от 180 000 долларов.

Так выглядит 1-комнатная квартира на Крещатике (Скриншоты)

2-комнатная квартира на Крещатике

Цены на 2 комнаты в самом центре столице недалеко ушли от цен на однокомнатное жилье. Стоит отметить, что и площадь этих квартир может быть точно такой же. Средняя цена - от $3400 до $4700 за квадратный метр.

К примеру, вот эта квартира обойдется в 250 000 долларов (9 363 295 гривен). Она находится на 5 этаже 7-этажного дома, в ней 73 квадрата, из которых только кухня занимает 28 метров. Отопление - централизованное, кирпичные стены.

Как указывается в объявлении, высота потолков - 3,5 м, ремонт сделан в скандинавском стиле из качественных материалов. Кухня и бытовая техника встроена.

Так выглядит 2-комнатная квартира на Крещатике (Скриншоты)

А вот эта квартира находится в другом доме (ЖК Капитолий) и ее цена почти в два раза выше, хотя площадь жилья точно такая же. Ее цена - 475 000 долларов (17 790 261 гривен). Находится эта квартира на 4 этаже 22-этажного дома. Общая площадь - 100 кв. метров. Кухня - 18 кв. метров.

В квартире сделан дизайнерский ремонт, она полностью укомплектована мебелью и бытовой техникой. В доме собственная инфраструктура, система очистки воды, охрана, видеонаблюдение, закрытая территория, паркинг, ландшафтный дизайн двора.

Так выглядит 2-комнатная квартира на Крещатике (Скриншоты)

Еще одна квартира в самом центре улицы Крещатик - 2 комнаты с хорошим ремонтом, на 3 этаже 7-этажного дома. Правильная планировка, консьерж, парковка, рядом магазины. Площадь - 70 кв. метров. Цена - 250 000 долларов.

Так выглядит 2-комнатная квартира на Крещатике (Скриншоты)

И самая бюджетная 2-комнатная квартира на Крещатике обойдется в 219 000 долларов. Она находится на 7 этаже 10-этажного дома, ее площадь 68 кв. метров. Дом - сталинка, комнаты раздельные и сделан евроремонт.

Так выглядит 2-комнатная квартира на Крещатике (Скриншоты)

3-комнатная квартира на Крещатике

Стоит отметить, что 3-комнатная квартира в центре столицы обойдется приблизительно в такую же сумму, что и 2 комнаты. Средняя цена за квадратный метр - от $3200. А площадь таких квартир колеблется от 80 квадратных метров и выше.

К примеру, за эту симпатичную квартиру владельцы хотят 255 000 долларов (9 550 561 гривну). В этой квартире 3 комнаты, она находится на 6 этаже 8-этажного кирпичного дома. Отопление - централизованное. Кухня небольшая - 7,5 квадратных метров. Высота потолков - 3,5 м.

В доме есть лифт и все необходимое для проживания, двор закрытый, есть магнитный замок. Вид из окон - панорамный.

Так выглядит 3-комнатная квартира на Крещатике (Скриншоты)

В среднем цены на трехкомнатные квартиры на Крещатике стартуют от 250 000 долларов. Цена во многом зависит от самого дома, так как в центре столицы есть старые "сталинки" и более новые дома. Также имеет значение состояния жилья, ремонт, наличие бытовой техники и состояния сантехники.