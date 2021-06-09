Жителям Києва розповіли, коли подорожчає транспорт

Так, У КМДА повідомили, що найближчим часом у столиці не планується подорожчання проїзду в наземному громадському транспорті та метрополітені.

За словами міської влади, розрахунок тарифів на проїзд у громадському транспорті здійснюють профільні Комунальні підприємства, посилаючись на накази Мінстрансу та Мінінфраструктури України Про порядок формування вартості проїзду в метрополітені, автомобільному та електричному транспорті.

Щодо підвищення вартості проїзду, в КМДА повідомили, що станом на 7 червня підприємства транспорту з приводу подорожчання проїзду в міському пасажирському транспорті, який вже працює в звичайному режимі руху, до Департаменту економіки та інвестицій не зверталися.

Нагадаємо, що українці обурилися тим, що Київський метрополітен звернувся з проханням до київської влади з проханням підтримати комунальне підприємство. Метрополітен пропонує або підвищити проїзд у транспорті, або збільшити фінансування з боку столиці.