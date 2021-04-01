Жителя Києва три роки тримали в полоні в Миколаєві: чоловік вважався зниклим без вести

Працівники Шевченківського управління поліції спільно з працівниками поліції Головного управління Нацполіції у Запорізькій та Миколаївській областях затримали групу злочинців.

Жителя Києва три роки тримали в полоні

Зловмисники тримали в полоні жителя Києва, а також ще одного чоловіка. Киянин перебував у списку зниклих з 2017 року.

"Ми отримали оперативну інформацію про місцезнаходження розшукуваного в Миколаєві. Під час слідчих дій у приміщенні зловмисників виявили 52-річного потерпілого, а також 49-річного киянина, якого, ймовірно, також утримували насильно в будинку. Трьох порушників затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це жителі Миколаївської області та Запоріжжя 1958, 1974 і 1969 років народження", - розповів Крищенко.

Злочинців затримали та відвезли в столицю

Підозрюваних затримали та доставили в столицю для проведення слідчих дій і встановлення ролі кожного у даному злочині. Слідчі готують підозру і розслідують справи за ч. 2. ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) ККУ. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Жертв злочинної групи може бути набагато більше

"У ході слідчих дій до нас звернулася ще одна громадянка, яка повідомила, що ці люди шахрайським шляхом заволоділи її житлом, а саму жінку поселили в приватний будинок одного з сіл в Миколаївській області. Зараз ми перевіряємо причетність злочинної групи на цієї шахрайській схемі та до аналогічних злочинів на території України", - додав Крищенко.