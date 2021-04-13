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Стало відомо ім'я бійця, загиблого на Донбасі від атаки безпілотника

Новость на русском → Донбас, Вівторок 13 квітня 2021 12:18
Стало відомо ім'я бійця, загиблого на Донбасі від атаки безпілотника Фото: український військовий (flickr com ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Україна

У ході загострення на Донбасі загинув військовий з Чернівців Олексій Мамчій. Він отримав смертельні поранення в результаті атаки безпілотника противника.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Ще одна трагічна звістка з фронту, російські агресори вбили сьогодні вранці на бойових позиціях в районі Майорського захисника України, старшого солдата Олексія Мамчія", - зазначив Осачук.

Він також додав, що молодший брат загиблого - Станіслав Мамчій - також віддав своє життя на фронті.

Нагадаємо, раніше в прес-центрі штабу ООС заявили, що боєць загинув після того, як в районі Майорського Донецької області безпілотник перетнув лінію розмежування і скинув гранати на українські позиції. Солдат отримав поранення, не сумісні з життям, ще двоє військових госпіталізовані.

Також українська сторона повідомила, що бойовики дистанційно замінували цивільний сектор населеного пункту Зайцеве в Донецькій області. Особливість цих боєприпасів полягає в тому, що їх неможливо знешкодити без вибуху. Українська сторона повідомила про інцидент представників місії ОБСЄ.

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