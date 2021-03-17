Жителі Щасливого ледь не розтерзали підозрюваного у вбивстві 7-річної Маші

Над підозрюваним у вбивстві 7-річної Маші Борисової в селі Щасливе Херсонської ледь не вчинили самосуд місцеві мешканці, коли дізналися, що він може бути причетний до смерті дитини.

Як поліція вийшла на підозрюваного

Односельчанка підозрюваного у вбивстві Маші Борисової 62-річного Миколи розповідає, що коли чоловіків з села зібрали здати аналізи на ДНК, то "він сильно нервував" і весь час курив, був роздратований, хоча й не п'яний. Своєї черги на ДНК він так і не дочекався, але аналізи у нього взяли на наступний день.

А коли поліцейські прийшли відчиняти його сарай, він відмовився відкривати приміщення, і нібито умовив копів не зривати замки.

Люди ледь не розірвали його на частини

Коли поліція приїхала затримувати Миколу, його фактично довелося відбивати від людей.

"Якби не поліцейські, його дійсно могли розтерзати на місці. Поліцейські змогли переконати натовп, що вина Миколи ще не доведена", - розповідає місцева мешканка.

П'яничка дядя Коля

Односельці кажуть, що підозрюваний любив випити, і на цьому ґрунті ставав агресивним. На його рахунку кілька статей за хуліганство. Але по-тверезому йому не були притаманні витівки.

У Щасливе він з дружиною і донькою приїхав 35 років тому. Тут народилося ще двоє синів.

"Жили нормально, він на фермі працював. Коли донька виросла, поїхала на заробітки в Польщу. Пізніше брати поїхали, десь в Росії працюють. Він залишився з дружиною. Коли діти роз'їхалися, дядя Коля став набагато частіше випивати, дружина постійно від нього страждала. Так тривало до тих пір, поки вона серйозно не захворіла і донька забрала її до себе", - розповідають люди.

Підозрюваний у вбивстві Маші Борисової (фото: facebook.com/vartovi.espreso)

Останні чотири роки він жив один в квартирці в двоповерховому бараку в ста метрах від будинку Маші Борисової та дружив з батьком дівчинки.

Односельці Миколи не можуть повірити в те, що він здатний на вбивство. Люди відзначали, що чоловік міг вбити кішку, але людину - ні.

Нагадаємо, що 7-річна Маша Борисова зникла в селі Щасливе Херсонської області ввечері 7 березня. 11 березня тіло дівчинки знайшли в пластиковому пакеті в покинутому сараї, хоча це місце неодноразово було оглянуто пошукачами раніше. Імовірно, що вбивця десь ховав тіло, а потім підкинув його туди, в надії, що операція з розшуку Маші згорнулася і на це місце вони не повернуться.