З'явилося відео з підозрюваним у вбивстві Маші Борисової: ледве волочить ноги

На відео обличчя підозрюваного не показують. Але можна зрозуміти, що це чоловік середнього зросту і досить міцної статури з сивим волоссям. Його особу поки тримають в таємниці.

Конвоїри вивели його з поліцейського авто і відвели до слідчого ізолятора. На кадрах видно, що підозрюваному важко пересуватися.

Повідомлення про затримання підозрюваного у вбивстві семирічної Маші Борисової у селі Щасливе Херсонської області з'явилося 14 березня. За деякими даними, чоловік був на похороні, заходив в дім, де жила дівчинка, після чого повернувся до себе і лезом порізав вени.

ПОЛІЦІЯ ЗАТРИМАЛА ПІДОЗРЮВАНОГО У ВБИВСТВІ ТА ЗҐВАЛТУВАННІ 7-РІЧНОЇ МАРІЇ БОРИСОВОЇ Цей жорстокий злочин на Херсонщині сколихнув країну. Маленьку дівчинку, яку протягом чотирьох днів шукали сотні правоохоронців та волонтерів, знайшли мертвою в мішку. Удушення та сліди зґвалтування... Відразу було зрозуміло, що тіло підкинув хтось із місцевих. Бо закинуту недобудову перевіряли не один раз. У колі підозрюваних опинилися всі без винятку мешканці села. Слідчі та оперативники опитали всіх, десятки людей пройшли через детектор брехні. І от після безупинних оперативно-розшукових заходів та слідчих дій правоохоронці встановили ймовірного вбивцю та ґвалтівника. Щоби його «взяти», потрібно було до дрібниць зібрати докази та отримати попередні висновки експертиз. Коли поліцейські прийшли до будинку зловмисника, зрозуміли, що їх чекали: підозрюваний лежав із порізаними венами. Самогубство як спосіб уникнути покарання? Не буде цього! Врятували цього недочоловіка, щоб він відповів за свої вчинки. Завтра Поліція Херсонської області Aleksandr Prokudin розповість більше деталей. Прошу вас: стежте за своїми дітьми. Не залишайте їх без нагляду. Бо будь-який «добрий дядя» може виявитися і не таким вже й гарним... Національна поліція України Posted by Ігор Клименко on Sunday, March 14, 2021

Підозрюваний у вбивстві Марії Борисової узятий під варту (відео: facebook.com/khersonpolice.official)

Про підозрюваного відомо, що він раніше був судимий за зґвалтування і відбував покарання в Росії.