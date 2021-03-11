Вбивство 7-річної Марійки Борисової під Херсоном: стали відомі подробиці трагедії

У Херсонській області поліція виявила тіло 7-річної Марійки Борисової , яку майже п'ять діб розшукували батьки, волонтери та сусіди. Дівчинку знайшли в одному з сараїв, в мішку.

Як повідомляє видання " Факти " з посиланням на джерела в правоохоронних органах, місцевий житель прийшов до господарських будівель зрізати виноград і натрапив на тіло дитини.

"Можу точно сказати, що цей недобудований сарай ми напередодні кілька разів оглядали. Тіла дівчинки там не було. Воно з'явилося лише сьогодні, 11 березня. Найімовірніше, тіло підкинули сьогодні вранці або вночі. Місцевий житель побачив підозрілий мішок в недобудованій стодолі та викликав поліцію", - розповіло джерело в поліції.

Крім того, на шиї у дівчинки виявили сліди, характерні для удушення. Марійка була в тому ж одязі, в якому вона зникла 7 березня.

"Зараз буде призначено низку експертиз. Ми не виключаємо, що могло мати місце сексуальне насильство. Підозрюваний поки не затриманий. Але від госпбудівлі наші пошукові собаки впевнено взяли слід і привели до одного з будинків у селі Щасливе. До якого саме будинку, сказати не можу. Поки що це таємниця слідства. Можливо, скоро буде офіційне повідомлення", - додало джерело.

Як додав кореспондент ТСН, тіло дівчинки було знайдено на тій же вулиці, де Маша жила з батьками. Мішок, у якому дівчинку знайшли, був білим і поліетиленовим, міцно зав'язаним.

Батькам Маші вже повідомили про загибель дитини. Територія огороджена, на місці працюють криміналісти та експерти. У поліції припустили, що дівчинку десь утримували або ховали її тіло, а 11 березня підкинули. Дану господарську споруду оглядали кілька разів – і поліція, і волонтери.