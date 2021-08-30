Жителі Києва відзначилися нахабною витівкою: смажили шашлики на балконі (відео)
У Києві жителі столиці вирішили влаштувати собі пікнік прямо на балконі. Вони смажили шашлик на четвертому поверсі житлового будинку.
Про це повідомили в Telegram-каналі Києва Оперативного.
Відзначається, що все відбувалося на Борщагівці, за адресою Зодчих, 62а. мешканці квартири №159 влаштували багаття прямо на балконі четвертого поверху. Небайдужі мешканці будинку викликали поліцію на місце НП.
"Ні в чому собі не відмовляючи, хлопці з квартири №159 по Зодчих, 62а, вирішили о 10 вечора посмажити шашлик на балконі. Навіть дрова на сходовій клітці залишили, щоб їх було легше знайти. Поліцію викликали. Чекаємо", - сказано в повідомленні.
У мережі опублікували відео нахабної витівки українців.
Цікаво, що в коментарях багато хто написав, що в цьому нічого такого немає і люди не порушують закон.
- Треба було вентилятор поставити, щоб дим розганяв. А взагалі смажать і смажать, в чому проблема?
- Запитай сусідів, що зверху, як у них смердить в квартирі.
- Автор шашлику не їв, мабуть, з травневих, ось і біситься, що не покликали.
- Правила пожежної безпеки не забороняють тобі бути дебілом, але забороняють розводити багаття в житловому будинку.
Як ми раніше писали, у метро Києва підлітки влаштували дику витівку, але всі пасажири мовчали.