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Жителі Києва відзначилися нахабною витівкою: смажили шашлики на балконі (відео)

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Київ, Понеділок 30 серпня 2021 09:56
Жителі Києва відзначилися нахабною витівкою: смажили шашлики на балконі (відео) У Києві люди влаштували пікнік на балконі (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві жителі столиці вирішили влаштувати собі пікнік прямо на балконі. Вони смажили шашлик на четвертому поверсі житлового будинку.

Про це повідомили в Telegram-каналі Києва Оперативного.

Відзначається, що все відбувалося на Борщагівці, за адресою Зодчих, 62а. мешканці квартири №159 влаштували багаття прямо на балконі четвертого поверху. Небайдужі мешканці будинку викликали поліцію на місце НП.

"Ні в чому собі не відмовляючи, хлопці з квартири №159 по Зодчих, 62а, вирішили о 10 вечора посмажити шашлик на балконі. Навіть дрова на сходовій клітці залишили, щоб їх було легше знайти. Поліцію викликали. Чекаємо", - сказано в повідомленні.

У мережі опублікували відео нахабної витівки українців.

Цікаво, що в коментарях багато хто написав, що в цьому нічого такого немає і люди не порушують закон.

  • Треба було вентилятор поставити, щоб дим розганяв. А взагалі смажать і смажать, в чому проблема?
  • Запитай сусідів, що зверху, як у них смердить в квартирі.
  • Автор шашлику не їв, мабуть, з травневих, ось і біситься, що не покликали.
  • Правила пожежної безпеки не забороняють тобі бути дебілом, але забороняють розводити багаття в житловому будинку.

Як ми раніше писали, у метро Києва підлітки влаштували дику витівку, але всі пасажири мовчали.

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