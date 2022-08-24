Мешканці двох областей України можуть отримати 1500 гривень на продукти: як це зробити
Мешканці України різних категорій можуть отримати продуктові сертифікати, якщо вони мешкають зараз у Сумській та Чернігівській областях. Благодійна організація ADRA Ukraine за підтримки Світової продовольчої програми (ЗПС) ООН допомагає в отриманні цієї допомоги.
Про це повідомляється на сторінці в соцмережі організації.
Власник сертифікату може купити продовольчі або непродовольчі товари на суму 1500 грн. у магазинах "Сільпо", Le Silpo, Fozzy, "Фора", "Thrash!Траш!".
Хто може отримати сертифікат:
- внутрішньо переміщені особи;
- ті, що постраждали внаслідок воєнних дій;
- особи з інвалідністю (І, ІІ група);
- що самостійно забезпечують життєдіяльність сім'ї;
- вагітні жінки або ті, хто годує немовлят;
- багатодітні сім'ї;
- особи пенсійного віку (60+).
Як отримати сертифікат
У містах Чернігів, Ніжин та Суми отримати сертифікати можна лише за попереднім записом.
Запис онлайн проводиться через Google форму (виключення – жива черга для людей категорії 60+). Посилання на форму Google знаходиться на сайті www.adra.ua > розділ "Новини" > стаття "Як отримати продовольчий сертифікат".
У інших населених пунктах запис ведеться у пунктах видачі порядку живої черги.
Як тільки набирається кількість людей, форма закривається на час обробки заявок.
З питань телефонуйте за вказаними номерами
+380673331752
+380931706739
+380506155750.
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