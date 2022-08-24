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Мешканці двох областей України можуть отримати 1500 гривень на продукти: як це зробити

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Середа 24 серпня 2022 14:49
Мешканці двох областей України можуть отримати 1500 гривень на продукти: як це зробити Як людям отримати допомогу на продукти (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Мешканці України різних категорій можуть отримати продуктові сертифікати, якщо вони мешкають зараз у Сумській та Чернігівській областях. Благодійна організація ADRA Ukraine за підтримки Світової продовольчої програми (ЗПС) ООН допомагає в отриманні цієї допомоги.

Про це повідомляється на сторінці в соцмережі організації.

Власник сертифікату може купити продовольчі або непродовольчі товари на суму 1500 грн. у магазинах "Сільпо", Le Silpo, Fozzy, "Фора", "Thrash!Траш!".

Хто може отримати сертифікат:

  • внутрішньо переміщені особи;
  • ті, що постраждали внаслідок воєнних дій;
  • особи з інвалідністю (І, ІІ група);
  • що самостійно забезпечують життєдіяльність сім'ї;
  • вагітні жінки або ті, хто годує немовлят;
  • багатодітні сім'ї;
  • особи пенсійного віку (60+).

Як отримати сертифікат

У містах Чернігів, Ніжин та Суми отримати сертифікати можна лише за попереднім записом.

Запис онлайн проводиться через Google форму (виключення – жива черга для людей категорії 60+). Посилання на форму Google знаходиться на сайті www.adra.ua > розділ "Новини" > стаття "Як отримати продовольчий сертифікат".

У інших населених пунктах запис ведеться у пунктах видачі порядку живої черги.

Як тільки набирається кількість людей, форма закривається на час обробки заявок.

З питань телефонуйте за вказаними номерами

+380673331752

+380931706739

+380506155750.

Нагадаємо, що українцям розповіли, як отримати 2220 гривень на особу від ООН.

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