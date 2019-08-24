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Вінничанин закидав петардами дітей та травмував дитину

STYLERПодії    24.08.2019 - 15:56
Вінничанин закидав петардами дітей та травмував дитину
Житель Вінниці кинув у дітей петарду (фото: РБК-Україна)

Після інциденту зловмисник закрився в своїй квартирі та нікого не впускав

Шокуючий інцидент стався 23 серпня близько 20.00 вечора: місцевий житель після конфлікту з сусідами, кинув у натовп дітей петарду, що призвело до шокуючих наслідків. Про це повідомляє прес-служба поліції в області.

Наголошується, що 65-річний чоловік неодноразово конфліктував з місцевими жителями через те, що паркував своє авто на території дитячого майданчика. На зауваження сусідів він відреагував досить агресивно.

Щоб показати своє невдоволення, він з балкона власної квартири кинув петарду на майданчик, де в той час грали діти. В результаті вибуху 9-річну дівчинку з тілесними ушкодженнями було госпіталізовані в дитячу обласну лікарню.

Всі діти були налякані і отримали психологічну травму. На місце події відразу ж виїхала слідчо-оперативна група Вишинського відділення поліції. Також було задіяно спецпідрозділ КОРД, так як зловмисник закрився в своїй квартирі і нікого не впускав.

Вінничанин закидав петардами дітей та травмував дитинуЖитель Вінниці кинув у дітей петарду (фото: РБК-Україна)

Після примусового відкривання дверей квартири зловмисник був затриманий і доставлений в місцеве відділення поліції. За правопорушення передбачено покарання до 15 років позбавлення волі.

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