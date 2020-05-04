Житель Чернівців поборов коронавірус: тепер його бояться навіть сусіди

Коронавірус в Україні під контролем і ситуація трохи почала стабілізуватися. Уряд обіцяє послабити карантин після 11 травня. Зазначимо, що статистика по людям, які вилікувались від інфекції йде вгору, що не може не радувати, але люди, які одужали, скаржаться на те, що їх уникають інші. Так, наприклад, Володимир з Чернівців поборов COVID-19, але нарікає на те, що люди його уникають.

"Коли намагався дістатися з лікарні додому, ні мене, ні маму не хотіли брати в таксі. Допоміг знайомий. Коли повернувся з лікарні і сказав сусідам, що перехворів COVID-19, то всіх як вітром здуло. Потім спілкувався зі знайомими і розповів про хвороби, реакція була схожа. Тому зараз намагаюся цю інформацію особливо не поширювати", – розповів Володимир виданню "Молодий буковинець".

Також чоловік поділився історією свого зараження та лікування. Він потрапив в лікарню на початку квітня.

"Перший аналіз мене взяли в середу, а в суботу вночі тільки прийшли результати. Тоді мене в годину ночі почали переводити в інше відділення. Бригада з шести лікарів у захисних костюмах вже чекала, коли я вийду з палати. Потім брали ще аналізи, і їх доводилося чекати по шість днів. Весь цей час ні лікарі, ні пацієнти не знають результатів", – розповідає Володимир.

За словами Володимира, у нього пропав нюх, він довго не відчував смаку, постійно хотів спати, температура з'явилася вже пізніше. У лікарні його лікували антибіотиками.

"Лікували хворобу антибіотиками. За весь час мені капали приблизно вісім різних видів ліків. Значну частину медикаментів забезпечила лікарня. Порахував, що на мої ліки витратили до десяти тисяч гривень. Також я приблизно десять тисяч гривень витратив своїх. Що цікаво, прості препарати, наприклад, вітаміни, мені доводилося купувати самому, а от антибіотики давали в лікарні", – розповідає чоловік.

Як ми раніше писали, лікар-отоларинголог описав перші симптоми коронавірусу.