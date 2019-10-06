Жити стало краще: Добкін оскандалився заявою про окупований Крим (відео)

Одіозний політик Михайло Добкін вважає, що в окупованому Росією українському Криму люди стали краще жити. Про це колишній голова Харківської ОДА (2010-2014) і екс-мер Харкова (2006-2010), народний детутат 8 скликання заявив в інтерв'ю "Рандеву з Яніною Соколовою".

За словами колишнього "регіонала", дії нинішньої та попередньої влади не сприяли поверненню захопленого півострова під юрисдикцію України.

"Люди повинні захотіти повернутися в Україну. Я поки не бачу, чого їм хотіти тут. У них там не солодко, але, принаймні, трохи краще, ніж тут. Упевнений. Стабільніше", - заявив Добкін.

На уточнююче питання журналістки, в чому ж виражається ця "стабільність", нардеп навів наступну аргументацію:

"У нас на сьогоднішній момент держава просто великий болт забила на тих людей, які без держави не можуть прожити. А Росія в цьому плані, добре це чи погано, купує лояльний настрій своїх співгромадян шляхом продуманої і ефективної соціальної політики. Вона, правда, тримається не на можливості економіки, а на ресурсних можливостях. Але це їхня справа, їм з цим жити", - сказав Добкін.

Михайло Добкін заявив, що в Криму після окупації люди стали краще жити (Фото: скріншот)

Також він додав, що не відвідував Крим з момета анексії в 2014 році - "як він перестав бути українським". При цьому політик запевнив, що на півострові у нього залишилися друзі та знайомі, з якими він підтримує спілкування. Деякі приїжджають до Добкіна в гості.

"І що, вони страшенно задоволені своїм життям?" - запитала Соколова.

"Але в Україну особливо ніхто не хоче", - заявив нардеп.

Добкін вирішив навести приклад одного свого знайомого бізнесмена, який відсидів в окупованому Криму тюремний термін за спробу "домовитися" з місцевою "владою".

"Коли прем'єр-міністром Криму був Джарти. Я з ним дуже дружив... Коли він був прем'єром, мої друзі звернулися до мене з проханням - у них був неоформлений кар'єр з видобутку пісковику. Кажуть, не хочемо працювати в темну, втомилися з усіма домовлятися, як це все узаконити? Я подзвонив Джарти і запитав - ти можеш це комусь доручити? Якщо можливо - зробити, якщо ні - сказати, що не виходить. І він їм частину узаконив, вони все оформили, почали вести легальний бізнес. Але ж людина жадібна. Вони туди залізли на територію, яка не була оформлена, і це збіглося з моментом, коли Крим перейшов під іншу юрисдикцію, там з'явилися росіяни. Він намагався домовитися з росіянами. Цей чоловік отримав 3,5 роки. Півтора відсидів, два - умовний термін. Він не домовився... Десь є краще, десь гірше, але при цьому він не збирається переїжджати в Україну", - навів такий приклад Добкін.

Користувачі мережі вкрай обурено відреагували на слова політика в інтерв'ю - у коментарях до відео на YouTube звучить маса гнівних відгуків.

Місце цього жлоба, зрадника в тюрязі;

"У тебе занадто сумне обличчя, тобі ніхто грошей не дасть!"(с)

Яніна через цього під**аса загинули тисячі українців! Навіщо кликати цих мра*ей на інтерв'ю? Це манкурти;

Чому він ще не в Ростові?

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Михайло Добкін заявив, що в Криму після окупації люди стали краще жити (Відео: YouTube / 5 канал)