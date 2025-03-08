О женщинах и для женщин. Топовые фильмы, которые не оставят вас равнодушными

Немало комедий и интересных фильмов построено вокруг историй о женщинах, которые ничего не боятся. И если вы ищете ленту на вечер - вам точно стоит посмотреть что-то жизнеутверждающее, что-то, что оставит после себя интересное послевкусие.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 7 топовых фильмов о женщинах, среди которых вы найдете очень разные жанры и классные сюжеты.
Невероятная драма расскажет о женщинах, которых лишили почти всех основных прав, и женщине, которая была с этим не согласна. Фильм растрогает вас многими сценами, ведь в этой истории есть немало интересных героинь. В финале вы поймете, почему лента получила так много положительных отзывов.
А эта женская комедия, как понятно из названия, расскажет о героинях, которые решаются на аферу. Вместе они должны не только придумать хитрый план, но и ловко его реализовать. Фильм максимально легкий, но оставляет приятное послевкусие приключений.
Конечно же, в подборке фильмов о женщинах точно должна быть эта культовая лента. Главная героиня доказывает, что все клише о "слабом поле" можно разрушить и утереть нос всем, кто в тебя не верит. Сюжет мало кого оставит равнодушным, ведь будет держать в напряжении до конца.
Вас может заинтересовать
5 новых комедий, которые отлично подойдут для выходных
Интересные детективные сериалы, от которых невозможно оторваться.