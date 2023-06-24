Женские черты, которые больше всего бесят и отпугивают мужчин

Заниженная самооценка и самоунижение

Когда женщина чувствует себя невзрачной на фоне мужчины, это никогда не идет ей на пользу. Некоторые женщины поступают так, потому что хотят показать мужчине покорность, но на это клюют только патологические манипуляторы и тираны.

Нормальных, психологически зрелых для отношений мужчин это отталкивает. Им хочется видеть рядом равную женщину с нормальной самооценкой.

Хамство

Мужчинам не нравятся бестактные женщины, которые не проявляют уважения к окружающим и ведут себя как настоящие хамки.

Такое поведение говорит плохо не только о ней, но и о ее спутнике. Ни одному мужчине не хочется, чтобы ему было стыдно за свою партнершу.

Нарушение границ

Мужчины ненавидят, когда женщины беспринципно берут их телефон и копаются в нем в поисках компромата. Это же касается и других вещей, принадлежащих мужчине.

В любом случае нельзя допускать этого в начале отношений, когда у каждого из вас свой мир и грубое вмешательство может только все испортить.

Манипуляции

Речь идет о злоупотреблениях, что мужчина "что-то там должен". Если злоупотреблять понятиями "должен", "это твоя обязанность", то мужчина рано или поздно может решить, что ему это все надоело.

Если женщина ведет себя достойно, спокойно и элегантно, то мужчина сам начинает вести себя так, как подобает рыцарю. И без всяких манипуляций.

Слишком пошлый вид

Мужчине вряд ли понравится, если его возлюбленная будет смотреться рядом с ним вульгарно и развязно (разве что, когда вы в постели).

Не стоит носить слишком глубокие декольте, мини-юбки. Будьте манкой, женственной, но не доходите до пошлости.

Атака на друзей

У мужчины есть определенный круг друзей и знакомых, которыми он дорожит. Если вам не нравятся его друзья, не стоит идти с ними на откровенную конфронтацию.

Мужчине не хочется быть между двух огней, поэтому будьте терпеливы в присутствии его близких. А выразить свое недовольство можно, когда вы наедине.

Женщина-прилипала

Бывает так, что на людях женщина буквально прилипает к мужчине. Она трогает его, висит на нем, целует.

Такое показное поведение, будто он ее собственность, только раздражает мужчину.