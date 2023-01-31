Гинеколог назвала болезни, от которых женщины полнеют и не могут сбросить вес
Часто женщинам, которые питаются правильно и занимаются спортом, не удается похудеть. Причиной могут быть гинекологические болезни, которые просто не дают избавиться от лишних килограммов.
Об том, от каких болезней женщины толстеют, сообщила гинеколог Ульяна Кравец в Instagram.
Гипотиреоз
По словам врача, это состояние, обусловленное дефицитом гормонов щитовидной железы. Человек с такой патологией испытывает следующие симптомы:
- дряблость;
- сонливость;
- разбитость;
- запоры;
- отеки;
- низкое артериальное давление;
- кожа бледная, сухая и шелушащаяся;
- волосы сухие;
- нарушен менструальный цикл.
Недостаточная работа надпочечников
Кортизол - это гормон надпочечников, регулирующий углеводный обмен, а также участвующий в развитии стрессовых реакций организма. Если жить в стрессе несколько недель или даже месяцев, то кортизол будет производиться постоянно и влиять на обмен.
Также у кортизола есть такая функция как сохранение энергетических ресурсов организма. Это может привести к набору веса.
Поэтому врач советует сдать кровь утром на уровень кортизола, или пройти полное обследование.
Дефицит эстрогенов
Гинеколог говорит, что это наблюдается при менопаузе, нарушении цикла и синдроме преждевременного истощения яичников.
В частности, когда количество вырабатываемых яичниками эстрогенов падает, то жировая ткань начинает самостоятельно продуцировать вещества очень похожие на женские половые гормоны. Поэтому чем меньше эстрогенов, тем больше жировых отложений образуется на бедрах и животе.
Избыток пролактина
Ульяна Кравец говорит, что это может происходить в результате стресса, микроаденомы гипофиза, нарушения режима сна, дисфункции щитовидной железы и вирусных заболеваний.
При этом жир не просто усиленно откладывается, но еще и любит делать это в области плеч и груди.
Врач советует сдать кровь на 3-5 день цикла на уровень пролактина.
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