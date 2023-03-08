"Женщины воюют наравне с мужчинами": Бурмака высказалась об уместности 8 марта в Украине

Стоит ли вообще отмечать женский день

"Все люди имеют право на разные эмоции. Женщины воюют наравне с мужчинами. Мужчины также могут любить, целовать и обнимать своих детей и проявлять нежность. Поэтому вообще не знаю, насколько уместен праздник женщины, как такой - особенно, если это будет не выходной", - рассказала артистка.

При этом Мария добавляет, что не имеет ничего против этого праздника.

"Должен ли вообще быть этот день? Ну есть Всемирный день поцелуев, есть День бабочек, есть День рождения Ганса Кристина Андерсона, есть День книги, смеха - пусть будет и День женщин. Все, что вызывает улыбку и позитив - пусть будет. Если кто-то будет дарить мне цветы в этот день, так я буду с радостью принимать", - добавила певица.

Стоит ли переносить женский праздник на 25 февраля

В обществе сейчас ведется обсуждение о переносе Международного женского дня на 25 февраля - день рождения Леси Украины. Часть населения поддерживает эту идею, а другие апеллируют, что эта дата украинцам ассоциируется с 24 февраля - началом полномасштабного вторжения России.

"У меня 25 февраля был концерт во Львове, и мы очень сомневались по поводу этой даты. Но меня убедили, что это именно тот день, который люди захотят проводить его вместе", - говорит Мария Бурмака.