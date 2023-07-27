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Женщины в Украине будут идти по-новому в декретный отпуск: что изменится

Фото: В Украине изменились правила декретного отпуска (Getty Imafes)
Автор: Людмила Жукова

Беременные женщины в Украине теперь сами будут решать, когда им уйти в декретный отпуск. Так, 26 июля президент Украины подписал принятый законопроект №9271.

Все подробности о новом декретном отпуске в Украине - читайте в материале Styler.

Что нужно знать о новом законе

Новый закон позволяет беременным работающим женщинам по желанию уходить в отпуск позже чем за 70 дней до родов.

Закон определяет право работающих женщин в случае отсутствия медицинских противопоказаний по собственному желанию начинать отпуск по беременности и родам позже, чем за 70 (90) дней до ожидаемой даты родов. А фактически - работать до самих родов.

При этом общая продолжительность отпуска не изменится. Для примера: женщина сможет использовать 10 дней отпуска до ожидаемой даты родов и 116 дней – после, а общая продолжительность отпуска останется неизменной – 126 дней.

В пояснительной записке отмечается, что такой подход учитывает позиции и интересы тех женщин, беременность которых протекает без осложнений и хотят продолжать работать до родов, а после рождения ребенка иметь больше времени для его восстановления.

До принятия этого Закона беременных женщин обязательно отправляли в отпуск, и они не могли принимать решение самостоятельно.

Декретный отпуск в разных странах мира

Интересно, что только в двух странах мира женщинам не оплачивают декретный отпуск, это США и Папуа Новая Гвинея.

В Австралии декретный отпуск молодым мамам не предоставляется и рабочее место не сохраняется. Предоставление отпуска по уходу за ребенком и его оплата могут быть лишь жестом доброй воли со стороны работодателя.

В Таиланде на декретный отпуск имеют право только мамы. Длится он всего 3 календарных месяца, и только в течение 1,5 месяца гарантируется сохранение зарплаты.

А вот в Исландии доля мужчин, ухаживающих за своими детьми, составляет 90 %. Согласно исландскому законодательству мужчина, у которого родился ребенок, может получить отпуск на 3 месяца наравне с женщиной.

Читайте также, за какие медицинские услуги беременные женщины не должны платить в Украине.

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