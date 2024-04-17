В Кривом Рогу у женщины после укуса комара вырос под кожей 11-сантиметровый гельминт

В Кривом роге женщина после укуса комара заразилась серьезной болезнью, переносимой насекомыми - дирофиляриозом. К врачам пострадавшая обратилась сама и обратилась с жалобами на дискомфорт в виске.

Детали этого случая рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на " Суспільне ".

Что известно об 11-сантиметровом гельминте

Женщина обратилась к врачу с жалобами на дискомфорт. Медик осмотрел висок пациентки и нашел под кожей женщины 11-сантиметрового паразита. Его пришлось удалять хирургическим путем.

По словам врача-паразитолога Днепропетровского областного центра контроля и профилактики болезней Ларисы Угодиной, в Днепропетровской области это первый случай заражения дирофиляриоза в 2024 году. В прошлом году было зафиксировано два таких случая.

Специалист объяснила, что дирофилярии живут в крови собак. А людям эти паразиты передаются из-за укусов комаров.

Обычно проходит несколько месяцев после укуса, прежде чем гельминт становится заметным под кожей. В случае обнаружения паразита необходимо быстро обратиться к медикам для его удаления. Этот гельминт не является ядовитым, однако его наличие под кожей может вызвать нагноение, ибо это - инородное тело.

Как уберечься от дирофиляриоза

Для того чтобы не заразиться такими гельминтами, прежде всего, нужно защищаться от укусов комаров. Для этого следует установить сетки на окнах, чтобы насекомые не попадали в помещение.

А во время пребывания на улице следует пользоваться специальными средствами от насекомых.

"Комары чаще нападают вечером. Выходя из дома в вечернее время следует одевать одежду с длинным рукавом. Открытые участки кожи можно обрабатывать средствами, которые отпугивают комаров", - советует врач.

Дирофиляриоз - разновидность гельминтоза, а в народе - глистов. Передается через кровь. Личинку заносит комар, когда прокусывает кожу. Dirofilaria repens, или тонкий нитевидный гельминт, разносится организмом кровью и за полгода может достигать 30 сантиметров в длину.