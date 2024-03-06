Можно "подцепить" где угодно: 3 вида паразитов, наиболее распространенные в Украине

Защита организма от паразитов очень важна. Гельминты эффективно поддаются лечению при условии, что человек вовремя обратился к врачу. Поэтому важно знать о признаках, указывающих на заражение.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества " Бережи себе ".

Виды глистов

Глисты (гельминты) - это паразиты, которые могут вызвать гельминтозы. Распространенность разных видов гельминтов зависит от региона, где проживает человек.

Среди наиболее распространенных в Украине:

аскариды

острицы

бычий или свиной цепь

Аскариды

Чаще аскаридоза (заражения аскаридами) болеют люди, чья работа связана с земледелием. Механизм передачи возбудителя - фекально-оральный.

Паразит передается преимущественно через некипяченую воду, грязные руки, грязные ягоды и фрукты.

Первая фаза заболевания - миграционная. На этом этапе ничего не указывает на болезнь. Позже могут добавляться признаки общего недомогания, сухой кашель, повышение температуры.

Вторая фаза аскаридоза - кишечная. Тогда наблюдается впечатление кишечного тракта человека. Аскариды могут жить в нижнем отделе тонкой кишки до 15 месяцев, а после смерти выводятся с калом.

Острицы

Сильный зуд в области заднего прохода, яйца или маленькие белые червячки в стуле - это яркие признаки заражения острицами.

Причина заражения - несоблюдение должной гигиены. Подхватить остриц можно через грязные руки, работу в земле, загрязненную воду, необработанные фрукты и овощи.

Острицы, аскариды и другие гельминты эффективно поддаются лечению при условии, что человек вовремя обратился к врачу. Обычно для полного излечения достаточно 1-3 дней медикаментозной терапии.

Лямблии

Это паразитарная инфекция кишечника. Однако возбудителями в этом случае являются самые простые организмы.

Симптомы лямблиоза:

боли в животе, часто в области пупка

тошнота и рвота

вздутие живота

диарея, запоры

Многие могут вообще не иметь проявлений, однако быть источником заражения. Лямблии можно "подцепить" в любой стране мира, но чаще всего в регионах, где есть проблемы с санитарией.

Инфекция проходит самостоятельно в течение нескольких недель. Особенно опасна болезнь для детей. Среди серьезных последствий - задержка развития, сильное обезвоживание, возникновение непереносимости лактозы и другие.

Лучшая защита - это профилактика, а именно: тщательное соблюдение правил гигиены, осторожность с непроверенной водой и продуктами, не прошедшими термическую обработку.

Как защитить организм

Для того чтобы не заразиться, нужно следовать следующим советам: