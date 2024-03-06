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Можно "подцепить" где угодно: 3 вида паразитов, наиболее распространенные в Украине

Среда 06 марта 2024 11:11
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Можно "подцепить" где угодно: 3 вида паразитов, наиболее распространенные в Украине Какие паразиты можно "подцепить" в Украине и как защититься (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Защита организма от паразитов очень важна. Гельминты эффективно поддаются лечению при условии, что человек вовремя обратился к врачу. Поэтому важно знать о признаках, указывающих на заражение.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".

Виды глистов

Глисты (гельминты) - это паразиты, которые могут вызвать гельминтозы. Распространенность разных видов гельминтов зависит от региона, где проживает человек.

Среди наиболее распространенных в Украине:

  • аскариды
  • острицы
  • бычий или свиной цепь

Аскариды

Чаще аскаридоза (заражения аскаридами) болеют люди, чья работа связана с земледелием. Механизм передачи возбудителя - фекально-оральный.

Паразит передается преимущественно через некипяченую воду, грязные руки, грязные ягоды и фрукты.

Первая фаза заболевания - миграционная. На этом этапе ничего не указывает на болезнь. Позже могут добавляться признаки общего недомогания, сухой кашель, повышение температуры.

Вторая фаза аскаридоза - кишечная. Тогда наблюдается впечатление кишечного тракта человека. Аскариды могут жить в нижнем отделе тонкой кишки до 15 месяцев, а после смерти выводятся с калом.

Острицы

Сильный зуд в области заднего прохода, яйца или маленькие белые червячки в стуле - это яркие признаки заражения острицами.

Причина заражения - несоблюдение должной гигиены. Подхватить остриц можно через грязные руки, работу в земле, загрязненную воду, необработанные фрукты и овощи.

Острицы, аскариды и другие гельминты эффективно поддаются лечению при условии, что человек вовремя обратился к врачу. Обычно для полного излечения достаточно 1-3 дней медикаментозной терапии.

Лямблии

Это паразитарная инфекция кишечника. Однако возбудителями в этом случае являются самые простые организмы.

Симптомы лямблиоза:

  • боли в животе, часто в области пупка
  • тошнота и рвота
  • вздутие живота
  • диарея, запоры

Многие могут вообще не иметь проявлений, однако быть источником заражения. Лямблии можно "подцепить" в любой стране мира, но чаще всего в регионах, где есть проблемы с санитарией.

Инфекция проходит самостоятельно в течение нескольких недель. Особенно опасна болезнь для детей. Среди серьезных последствий - задержка развития, сильное обезвоживание, возникновение непереносимости лактозы и другие.

Лучшая защита - это профилактика, а именно: тщательное соблюдение правил гигиены, осторожность с непроверенной водой и продуктами, не прошедшими термическую обработку.

Как защитить организм

Для того чтобы не заразиться, нужно следовать следующим советам:

  • тщательно мойте руки перед приемом и приготовлением пищи
  • если вы находитесь в месте с ненадлежащими санитарными условиями, пейте только бутылированную воду
  • тщательно мойте фрукты и овощи из огорода
  • регулярно профилактируйте от глистов собак и кошек
  • убирайте фекалии за животными как можно быстрее
  • не позволяйте детям играть там, где выгуливают животных
  • не употребляйте сырые фрукты и овощи в местах с ненадлежащими санитарными условиями
  • не ходите босиком в места, где вы не уверены в соблюдении санитарных условий
  • не ешьте недостаточно прожаренное мясо и рыбу

Ранее мы сообщали, что во Львовской области в глазах мужчины обнаружили огромного паразита.

Также мы писали, что в Ровенской области из кожи пациента извлекли большого гельминта.

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