Можно "подцепить" где угодно: 3 вида паразитов, наиболее распространенные в Украине
Защита организма от паразитов очень важна. Гельминты эффективно поддаются лечению при условии, что человек вовремя обратился к врачу. Поэтому важно знать о признаках, указывающих на заражение.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".
Виды глистов
Глисты (гельминты) - это паразиты, которые могут вызвать гельминтозы. Распространенность разных видов гельминтов зависит от региона, где проживает человек.
Среди наиболее распространенных в Украине:
- аскариды
- острицы
- бычий или свиной цепь
Аскариды
Чаще аскаридоза (заражения аскаридами) болеют люди, чья работа связана с земледелием. Механизм передачи возбудителя - фекально-оральный.
Паразит передается преимущественно через некипяченую воду, грязные руки, грязные ягоды и фрукты.
Первая фаза заболевания - миграционная. На этом этапе ничего не указывает на болезнь. Позже могут добавляться признаки общего недомогания, сухой кашель, повышение температуры.
Вторая фаза аскаридоза - кишечная. Тогда наблюдается впечатление кишечного тракта человека. Аскариды могут жить в нижнем отделе тонкой кишки до 15 месяцев, а после смерти выводятся с калом.
Острицы
Сильный зуд в области заднего прохода, яйца или маленькие белые червячки в стуле - это яркие признаки заражения острицами.
Причина заражения - несоблюдение должной гигиены. Подхватить остриц можно через грязные руки, работу в земле, загрязненную воду, необработанные фрукты и овощи.
Острицы, аскариды и другие гельминты эффективно поддаются лечению при условии, что человек вовремя обратился к врачу. Обычно для полного излечения достаточно 1-3 дней медикаментозной терапии.
Лямблии
Это паразитарная инфекция кишечника. Однако возбудителями в этом случае являются самые простые организмы.
Симптомы лямблиоза:
- боли в животе, часто в области пупка
- тошнота и рвота
- вздутие живота
- диарея, запоры
Многие могут вообще не иметь проявлений, однако быть источником заражения. Лямблии можно "подцепить" в любой стране мира, но чаще всего в регионах, где есть проблемы с санитарией.
Инфекция проходит самостоятельно в течение нескольких недель. Особенно опасна болезнь для детей. Среди серьезных последствий - задержка развития, сильное обезвоживание, возникновение непереносимости лактозы и другие.
Лучшая защита - это профилактика, а именно: тщательное соблюдение правил гигиены, осторожность с непроверенной водой и продуктами, не прошедшими термическую обработку.
Как защитить организм
Для того чтобы не заразиться, нужно следовать следующим советам:
- тщательно мойте руки перед приемом и приготовлением пищи
- если вы находитесь в месте с ненадлежащими санитарными условиями, пейте только бутылированную воду
- тщательно мойте фрукты и овощи из огорода
- регулярно профилактируйте от глистов собак и кошек
- убирайте фекалии за животными как можно быстрее
- не позволяйте детям играть там, где выгуливают животных
- не употребляйте сырые фрукты и овощи в местах с ненадлежащими санитарными условиями
- не ходите босиком в места, где вы не уверены в соблюдении санитарных условий
- не ешьте недостаточно прожаренное мясо и рыбу
Ранее мы сообщали, что во Львовской области в глазах мужчины обнаружили огромного паразита.
Также мы писали, что в Ровенской области из кожи пациента извлекли большого гельминта.