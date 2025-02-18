Женщина сделала почти невозможное: она выносила внематочную беременность и родила малыша

Ребенок есть ребенок

33-летняя Алекс Гудинг - христианка и мать 8 детей. Женщина выступает против любых абортов и считает, что каждый малыш имеет право на жизнь. Но история, которая случилась с Алекс, всколыхнула многих людей.

На пятой неделе беременности Алекс сообщили страшную новость - ее беременность развивается вне матки и посоветовали ее прервать. Однако женщина настаивала на том, что "ребенок есть ребенок, каким бы он маленьким ни был" и отказалась делать прерывание.

"Врач сказала, что я умру, и она позвонила специалисту, меня встретят в больнице и проведут процедуру", - рассказала женщина.

Она не согласилась с врачами и решила доносить внематочную беременность и родить свою дочь. Алекс понимала, что существует высокий риск кровотечения, и что ей, вероятно, придется сделать гистерэктомию (операцию для полного или частичного удаления матки).

Маленькая Хлоя родилась на 33 неделе беременности, на неделю раньше запланированного срока. Алекс делали кесарево сечение внематочной беременности, самый редкий тип операции, при котором выживает очень мало младенцев.

Эмбрион имплантировался в рубцовую ткань, оставшуюся после предыдущего кесарева сечения. И поэтому эта операция имеет очень высокие риски смертности матери и ребенка. Алекс и ее семья (фото: instagram.com/growinggoodings)

Всю беременность Алекс вела публикации в Instagram и рассказывала, как у нее дела и как развивается малыш. Кроме слов поддержки она получила и хейт, потому что люди не понимали, почему она рискует своей жизнью и готова оставить 7 детей сиротами.

"Ее маленькая жизнь стоила каждой секунды боли, страха и жертв. Моя Хлоя родилась с криками. Это был момент наибольшего облегчения. Затем меня усыпили на четырехчасовую операцию, чтобы спасти мою жизнь", - рассказала Алекс.

Хлоя родилась маленькой и слабенькой - ей требовалась помощь, чтобы дышать, и пришлось кормить через зонд. Врачи диагностировали при этом у нее 8 по шкале Апгар. Однако ее мама считает, что после всего, что они прошли вместе, "оно того стоило". Хлоя появилась на свет на 33 неделе внематочной беременности (фото: instagram.com/growinggoodings)

А что говорят врачи?

По данным Национальной службы здоровья, до последнего времени считалось слишком опасным продолжать беременность такого рода. Но теперь есть "доступные некоторые исследования, которые показывают, что такие беременности иногда могут прогрессировать до определенного срока".

"Рубцовая ткань не предназначена для поддержания развивающейся беременности. Вместо этого это может привести к серьезным осложнениям, таким как разрыв матки, массивное кровотечение и даже смерть матери. Риск повышается, поскольку беременность может перерасти в мочевой пузырь или другие окружающие органы", - пояснил доктор Лоуренс Каннингем.

Есть и другие аспекты. В 20 штатах США, включая Алабаму, Луизиану, Миссисипи и Техас, запрещены или ограничены аборты. Некоторые из этих штатов запрещают процедуру после 6 недель, некоторые имеют исключения для случаев изнасилования или инцеста.

Стоит отметить, что прерывание внематочной беременности не классифицируется как аборт, но они стали частью дебатов. И поэтому в законах этих штатов до сих пор этот вопрос не урегулирован и есть случаи, когда женщины или врачи отказываются от прерывания по своим убеждениям.

Но стандартное лечение внематочной беременности является прерывание, поскольку такая беременность несет очень большие риски как для матери, так и для ребенка.

"Это сделано для предотвращения осложнений, которые угрожают жизни. Варианты лечения обычно включают лекарства, которые помогают поглощать ткань беременности или хирургическое вмешательство для удаления внематочной беременности. Выбор лечения зависит от размера и месяца беременности, а также от общего состояния здоровья пациентки и будущих желаний фертильности", - добавил доктор Каннингем.

По его мнению, продолжение такой беременности и сложная операция кесарева сечения может привести к катастрофическим результатам.

"Хотя бывают редкие случаи, когда и мать, и ребенок выживают, эти случаи не являются распространенными и сопровождаются значительным риском. Любое решение о продолжении должно привлекать многопрофильную медицинскую команду для оценки рисков и тщательного ведения беременности", - отметил эксперт.

Сейчас Хлоя и ее мама восстанавливаются после тяжелой операции. Хлоя еще находится в больнице, но уже постепенно набирает вес.