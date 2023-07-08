Женщина каждый вечер устраивала соседям "голое шоу" и даже не догадывалась об этом (видео)

Молодая женщина полтора года устраивала соседям за окном настоящее "голое шоу" и даже не догадывалась об этом. Когда все всплыло, красотке стало немного стыдно, и она рассказала об этом в соцсетях.

Как красавица стала "голой соседкой"

Красавица-блогерша Мэг Нил рассказала в TikTok, что она стала "голой соседкой", за которой долго наблюдали, но ничего не говорили...

Девушка поделилась видео, в котором утверждает, что она невольно стала объектом сплетен среди своих соседей. Прошло немало времени, пока она поняла, что люди могли видеть ее обнаженной более полутора лет.

Мэг долго устраивала "голое шоу" (скриншот)

Мэг живет в Атланте, штат Джорджия, США. Она вполне серьезно полагала, что может оставить жалюзи открытыми, потому что дерево закрывало ее окно.

Но оказалось, что вид был закрыт только для того, чтобы она смотрел наружу, а не для тех, кто смотрел внутрь.

Девушка выходила из душа в костюме Евы и не знала, что на нее смотрят

Когда она снимала себя, стоя в полотенце, она объяснила: "Я живу в своей нынешней квартире уже около полутора лет, и я все время выхожу такой, во всей своей красоте".

"Поэтому полтора года я устраиваю своим соседям бесплатное шоу. Я - голая соседка", - с улыбкой говорит Мэг.

Мэг говорит, что узнала свою ошибку, когда парень из соседнего дома рассказал ей правду.

"Он мог полностью видеть мою квартиру ночью. Он действительно думал, что я просто осознаю это, и мне все равно", - делится девушка.

Пользователи TikTok сказали, что соседям Мэг повезло, что они получили такой красивый "вид".