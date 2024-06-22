Женщина в браке с тряпичной куклой "родила" троих детей, а теперь вынуждена была простить измену

Мейривон Роча Мораэс - очень странная женщина. В 37 лет она вышла замуж за тряпичную куклу Марсело и уже имеет с "мужем" троих детей. Недавно супругам пришлось пережить трудные времена - Мэйривон пришлось простить "мужу" измену с другой женщиной.

Что известно об этой необычной паре и их жизни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Star.

В 37 лет жительница Бразилии Мэйривон влюбилась в Марсело – тряпичную куклу, которую сделала для нее мама. Это было в 2021 году. В 2022 году женщина "вышла замуж" за Марсело и на пышной свадьбе было 250 гостей.

Впоследствии у пары появился сын, которого назвали Марселиньо. Еще через некоторое время - девочки-близнецы Эмилия и Марсела. Конечно, и дети у пары - тряпочные.

Сейчас Мэйривон уже 39 лет. Она рассказывает о своей "жизни" с Марсело в соцсетях, делится фото и видео, ходит на ток-шоу и радио.

"Отношения и наша повседневная жизнь такие же, как и у других семей, с той лишь разницей, что для меня они тяжелый труд. Поскольку Марсело - человек с инвалидностью, у него нет ног, Марселиньо - карлик, а у дочерей также подозревают карликовость", - рассказала женщина.

Мейривон и ее "муж" Марсело, а также их дети (фото: Jam Press@meirivoneemarcelo)

Она одевает Марсело в мужскую одежду, и они наслаждаются романтическими ужинами и поездками с коляской. Недавно она рассказала своим подписчикам, что мужчина пошел под иглу и сделал татуировку с именами их детей.

Странные отношения Мейривон заставили некоторых поверить, что у женщины есть проблемы с психическим здоровьем. Но она уверяет, что счастлива в браке и ее муж просто невероятный. Они вместе часто путешествуют и побывали в Испании, причем Марсело и дети путешествовали в чемодане.

Женщина отмечает, что ее нынешний мужчина "стоит 10 мужчин" даже с его инвалидностью.

"Он принимает все, что я говорю", - добавляет Мэйривон и признается, что и в их браке не все так просто. Недавно позвонила ей подруга и сказала, что видела, как Марсело заходил в мотель с женщиной. Она наказала его за измену - заставила спать на диване три дня.

"Он отрицал это и сказал, что это была ложь моей подруги, потому что она ревновала нас. Поэтому я простила его, потому что очень его люблю", - сказала Мэйривон.

Она трогательно поблагодарила мужчину за то, что он страстный, ласковый и хороший отец, несмотря на трудности, с которыми они столкнулись вместе.