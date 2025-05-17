Женщина назвала 5 утренних привычек, которые кардинально изменили ее жизнь к лучшему

Американка назвала важные изменения, которые она внедрила в свой ежедневный распорядок, утверждая, что они изменили ее жизнь. В частности, они помогли ей стать энергичнее, спокойнее и счастливее с самого утра.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagmam-страницу американского инфлюенсера Тайслани Гомес Валадарес.
Раскрывая этот подход, Тайслани сказала, что как только звонит будильник, она считает от 5 до 1 и встает.
"Это останавливает лишние размышления и создает тот тихий импульс - тот, что говорит: я справлюсь", - отметила она.
Этот метод обратного отсчета разработан, чтобы прервать безделье и побудить к немедленным действиям, когда нужно сделать что-то, например, встать с постели.
Тайслани говорит, что утреннее увлажнение превыше всего. Прежде чем взять в руки телефон, стоит выпить воду.
Выпивание стакана воды в начале дня считается полезной привычкой. Это пополняет жидкость, потерянную за ночь из-за дыхания и потоотделения.
Эта простая привычка может привести к многочисленным преимуществам, включая повышение уровня энергии, лучшего пищеварения и более ясного мышления.
Включение лишь одной минуты глубокого дыхания в ваш утренний распорядок в течение первых полчаса после пробуждения может творить чудеса для самочувствия. Известно, что глубокое дыхание повышает уровень дофамина, поднимает настроение и способствует общему здоровью.
Это помогает улучшить циркуляцию кислорода, успокоить нервную систему и даже может дать прилив энергии, задавая позитивный настрой на следующий день.
"Без приложений и давления. Только я и мое дыхание. Так я говорю своему телу: мы в безопасности, мы здесь, у нас все в порядке. Особенно полезно утром, когда чувствуешь тревогу", - сказала она.
Впускание естественного света в комнату утром может кардинально изменить внутренние часы тела и повысить уровень бдительности.
Солнечный свет сигнализирует телу, что пора вставать.
"Я открываю жалюзи, выхожу на улицу или просто сажусь у окна. Даже в серые дни свет все меняет", - добавила блогерша.
Есть даже доказательства того, что принятие утренних солнечных лучей может быть связано с более стройной талией, возможно из-за его влияния на метаболизм.
Речь не о тренировках, а просто движение - растяжка, прогулка или танец на кухне.
Начало дня с небольших физических упражнений имеет кучу преимуществ. В частности, это запускает метаболизм с самого начала, поэтому вы будете сжигать больше калорий в течение дня. Кроме того, активность утром может поднять настроение благодаря гормонам счастья, которые вырабатывает мозг.
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